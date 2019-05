Ak hráte až do záverečného hvizdu, všetko je možné, vraví nemecký obranca

Nemci sú lídrami skupiny.

16. máj 2019 o 10:00 SITA

KOŠICE. Nemeckí hokejisti sú po štyroch vystúpeniach na 83. majstrovstvách sveta v Bratislave a Košiciach nečakanými lídrami základnej A-skupiny.

Zverenci fínskeho trénera Toniho Söderholma v úvodných troch dueloch potvrdili úlohu favoritov proti tímom Veľkej Británie, Dánska aj Francúzska a v stredu večer si poradili aj so Slovákmi.

Draisaitl potvrdil svoju výnimočnosť

Na začiatku 59. min síce prehrávali 1:2, ale dvoma presnými zásahmi v rozpätí 85 sekúnd otočili skóre vo svoj prospech.

"V úvodných dvoch tretinách sme za Slovákmi trochu zaostávali. Oni dali dva góly v presilovkách, ktoré si vybojovali vlastnou aktivitou a donútili nás k chybám. Dôležité bolo, že sme sa dokázali vrátiť do zápasu. Cez prestávku sme sa dali dokopy a vrátili sme sa na ľad silnejší.

Bojovali sme do poslednej minúty a presvedčili sme sa, že v hokeji je možné všetko, ak hráte do záverečného hvizdu. Navyše, Leon Draisaitl ukázal, že je to výnimočný hráč," pochválil svojho tímového kolegu nemecký obranca Korbinian Holzer.

S Britmi sa trápili

Strieborní medailisti z vlaňajšej olympiády v Pjongčangu sú po štyroch víťazstvách veľmi blízko postupu do štvrťfinále, o účasť vo vyraďovacích bojoch by ich mohla pripraviť len nešťastná zhoda okolností.

Na turnaji sa prezentujú kompaktnou hrou a výbornou defenzívou, keďže v doterajšom priebehu MS inkasovali len päť gólov. "Myslím si, že sa zlepšujeme od zápasu k zápasu. Úvodný duel proti Veľkej Británii bol pre nás náročný, keďže nám súper robil problémy.

Zároveň nám ukázal, čo musíme zlepšiť proti ďalším tímom. Víťazstvo nad Slovenskom nám pomôže po psychickej stránke. Najmä náš výkon v tretej tretine ukázal to, aký bojovný duch sa skrýva v našom mužstve," pokračoval 31-ročný obranca.

Víťazná mentalita

Nemcov čakajú v rámci základnej skupiny ešte tri duely proti papierovo najsilnejším súperom.

V sobotu vyzvú Kanaďanov, v nedeľu Američanov a na záver nastúpia v utorok proti Fínom. Každý získaný bod v týchto dueloch bude pre nich príjemným bonusom.

"Sme radi, že po štyroch víťazstvách už na našich pleciach nebude taký tlak. Pôjdeme do týchto súbojov s víťaznou mentalitou a budeme chcieť nadviazať na úspechy z doterajších zápasov. Vedeli sme, aký je program základnej skupiny.

Preto sme potrebovali zvíťaziť v úvodných stretnutiach, aby sme mali šancu postúpiť ďalej," dodal mníchovský rodák, ktorý strávil sezónu 2018/2019 v zámorí ako člen organizácie Anaheimu Ducks.