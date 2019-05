Kane sa stal najproduktívnejším Američanom v dejinách svetových šampionátov

Z troch účastí má na konte 36 bodov.

16. máj 2019 o 10:19 SITA

KOŠICE. Hokejový útočník Patrick Kane sa na stredajšom triumfe USA nad Veľkou Britániou (6:3) na 83. majstrovstvách sveta na Slovensku podieľal gólom a dvomi asistenciami.

Z troch účastí na scéne MS má na konte úctyhodných 36 bodov, v stredu prekonal doterajšieho amerického rekordéra Marka Johnsona (33).

V Košiciach doteraz nazbieral šesť bodov za dva góly a štyri asistencie.

"Vnímam to ako výnimočnú chvíľu, zvlášť keď si uvedomím, koľko Američanov hralo na MS, koľko amerických detí sníva o účasti na takomto turnaji a reprezentovaní svojej krajiny.

Podujatie na Slovensku si naozaj veľmi užívam. Na MS som tretíkrát. Bolo by to nádherné, keby sme ich vyhrali. Páčilo by sa mi to viac, ako čokoľvek iné. Aj osobné úspechy a ocenenia ma však veľmi tešia," poznamenal 30-ročný hráč Chicaga Blackhawks v zámorskej NHL.

Kane bol vlani na šampionáte v Dánsku s 20 bodmi najproduktívnejším hráčom podujatia, na ktorom Američania získali bronzové medaily. Prvýkrát si na MS zahral ešte v roku 2008 v Kanade.