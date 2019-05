Novým trénerom hádzanárskej reprezentácie je Peter Kukučka, nahradí Jensena

Dán bol na lavičke 20 mesiacov.

16. máj 2019 o 11:49 TASR a SITA

BRATISLAVA. Novým trénerom mužskej hádzanárskej reprezentácie Slovenska sa stane Peter Kukučka (nar. 20. 7. 1982).

Bývalý reprezentant nahradí vo funkcii Heineho Ernsta Jensena, ktorý zastával tento post 20 mesiacov.

Po aprílových prehrách s Talianskom v kvalifikácii ME 2020, ktoré jeho zverencov definitívne pripútali v 7. skupine na posledné 4. miesto tabuľky, výkonný výbor Slovenského zväzu hádzanej (SZH) na svojom zasadnutí v posledný aprílový deň odvolal dánskeho kormidelníka a zároveň poveril prezidenta Jaroslava Holešu a viceprezidenta Ernöa Kelecsényiho, aby do 15. mája predstavili potenciálneho kandidáta.

Vedenie SZH prezentovalo angažovanie Kukučku na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave.

Prvá voľba

Tridsaťšesťročný bývalý aktívny hráč bol prvá voľba SZH, jeho hlavným cieľom bude skonsolidovať reprezentáciu s výhľadom na ME 2022, ktoré organizuje Slovensko spoločne s Maďarskom.

"Je to pre mňa veľká česť. Ďakujem vedeniu za prejavenú dôveru. Všetci vieme, že slovenská hádzaná je v ťažkej situácii, to je fakt. Teraz si však musíme vyhrnúť rukávy a začať pracovať. Nemáme až takú širokú hráčsku základňu, takže o to viac musíme makať," povedal Kukučka.

Vie, že ho čaká náročná úloha, herným prejavom by chcel najmä robiť radosť fanúšikom: "Dôležité bude komunikovať s hráčmi a zabudovať ich do tímu. Je to vidieť v hokeji, síce to asi nedopadne dobre, ale v zápasoch s USA či Kanadou bola vidieť energia a ľuďom sa to páčilo. To chcem dosiahnuť aj ja."

ME sú prioritou

Jednou z jeho podmienok bolo angažovanie Zoltána Heistera na post manažéra reprezentácie. Kukučka počíta s dvoma asistentmi, jedným z nich bude doterajší asistent Radoslav Antl, druhé meno zatiaľ neprezradil: "Na spoluprácu s Radom sa teším, je srdciar, ktorý dá do práce všetko."

Kukučka má za sebou pôsobenie vo švajčiarskom klube Kadetten Schaffhausen. Hoci trénerskú kariéru iba rozbieha, nemyslí si, že by trpel nedostatkom skúseností:

"Vo Švajčiarsku som vyhral titul, hral som aj v Lige majstrov. Pracoval som na všetkých úrovniach od detí až po mužov, prevzal som mužstvo aj som dostal výpoveď, takže som za krátky čas zažil snáď všetko a nazbieral som veľa skúseností."

Hlavný cieľ sú ME 2022, od Kukučku sa očakáva, že dokáže pripraviť konkurencieschopné mužstvo, ktoré bude dôstojne reprezentovať. Ešte predtým vstúpia Slováci do kvalifikácie MS 2021.

"Samozrejme, priorita je domáci šampionát. Zostávajúce dva zápasy v prebiehajúcej kvalifikácii s Ruskom a Maďarskom berieme skôr ako prípravu, ale to neznamená, že ju neberieme vážne. Na budúci rok bude na MS prvýkrát 24 účastníkov. Ešte nevieme, ako bude vyzerať kvalifikácia, dozvieme sa to do konca mája, určite ju nevypustíme, ale konečný cieľ sú domáce ME," povedal prezident SZH Jaroslav Holeša.