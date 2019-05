Vicemajster sveta Kapuš: Stále verím a niektorí mi to už obúchali o hlavu

Na obmenu generácie potrebujeme dlhý čas, tvrdí Kapuš.

16. máj 2019 o 17:42 Pavol Spál

Potrebujeme dlhý čas na to, aby sa obmenila generácia, tvrdí vicemajster sveta RICHARD KAPUŠ.

Slováci majú po štyroch zápasoch na MS iba tri body a nezvládli kľúčový zápas proti Nemecku. Ako to hodnotíte?

„V štyroch zápasoch odviedli výbornú robotu. Šli na doraz. Hrali dobrý a šikovný hokej, so srdcom, ale všetko to ide do úzadia. Chýbajú body. Berieme to ako neúspech.“

Slováci druhý raz po sebe na tomto šampionáte nezvládli záver zápasu. Tím pod vedením trénera Craiga Ramseyho prišiel o body deväť sekúnd pred koncom aj vlani proti Česku, čo ich obralo o štvrťfinále. To nemôže byť náhoda. Nemyslíte?

„Takto sa to hodnotí z laickej pozície. Ide o súhru okolností. Nemcom vyšiel zámer s odvolaním brankára a potom Leon Draisaitl. Nemyslím si, že naši boli v závere nekoncentrovaní. Chyby sú súčasťou hokeja a Nemci ich potrestali. Naši svoje šance nepremenili, dvakrát nastrelili žrď.“

Nezdá sa vám, že slovenskí hokejisti nezvládajú zápasy v kritických chvíľach skôr mentálne?

„To si nemyslím. Niečo podobné sme zažili nedávno s národným tímom do 18 rokov. Aj tam sme proti silným tímom ako Rusko, Švédsko a USA hrali otvorený hokej. Ale nezískali sme body. A potom v kľúčovom zápase proti Lotyšsku sme boli o triedu lepší, ale nepremenili sme množstvo čistých šancí. A vypadli sme. Po zlatej generácii je tu kvalitatívny výpadok, čo sa opäť potvrdzuje. Chlapci síce bojujú a hrajú s veľkou energiou, ale stále to kvalitatívne nestačí. S pánom trénerom Ramseym som sedel niekoľkokrát a veľmi si ho vážim. Má charizmu a hokeju mimoriadne rozumie. Náprava sa však nedostaví za rok ani dva. Ani príchodom kvalitného zahraničného trénera. Niečo sa proste zanedbalo. Čaká nás dlhá a tvrdá a systematická práca. Neúspech netreba trestať, ale treba sa z neho poučiť. Výsledky prídu za nešpecifikovanú dobu.“

Televízny spolukomentátor Boris Valábik a tiež hráč David Buc naznačili, že podľahli tlaku domáceho publika. Čo si o tom myslíte?