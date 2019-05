Ramsay: Či som spravil chybu? Dúfam, že nie. Vy o nejakej viete?

Slovenskí hokejisti body v tabuľke nepočítajú.

16. máj 2019 o 18:17

KOŠICE. Čo sa vôbec stalo? Ako je možné stratiť dva výborne rozbehnuté zápasy za sebou v posledných sekundách?

Slovenskí hokejisti si ani deň po prehre s Nemeckom (2:3) na majstrovstvách sveta nevedeli vysvetliť, ako za pár sekúnd stratili víťazstvo aj všetky body.

Reprezentačný tréner Craig Ramsay na otázku, či spravil v závere zápasu nejakú chybu, odvetil: „Dúfam, že nie. Vy o nejakej viete?“

„Nezmenil by som nič. Urobil by som to isté, povedal by som hráčom, aby hrali tak isto, so srdcom, odvážne. Len by to mohli urobiť trošku lepšie,“ ukázal Ramsay malú medzierku medzi palcom a ukazovákom.

Hudáček: Nebudeme si nadávať

Pred rozhodujúcim tretím gólom Nemecka zaváhal obranca Martin Marinčin. V útočnom pásme na modrej čiare zariskoval a spravil kľučku. O puk však prišiel a z protiútoku padol gól.

„Bola to ťažká noc,“ priznal Marinčin po štvrtkovom tréningu.

„Je milión možností, čo človek môže spraviť. Urobil som chybu, mám z toho veľké ponaučenie,“ povzdychol si.

Spoluhráči mu však nič nevyčítali.

„Nemôžeme si teraz búchať hlavy o stenu, kričať na seba a nadávať si, že ten a ten urobil chybu. Určite by nám to nepomohlo. Nehráme tenis, hokej je kolektívny šport. Tak ako som ja mohol využiť ďalšiu šancu, takisto mohol niekto na konci zblokovať tú strelu,“ rozoberal útočník Libor Hudáček.

Nagy si myslel, že sa súper potkol

Tlak Nemcov v závere zápasu podporila aj presilovka po vylúčení Ladislava Nagya za narazenie súpera na mantinel.

„Ani som doňho poriadne nešiel. Myslel som, že sa o mňa potkol alebo niečo také. Aj som si to pozrel a ospravedlnil sa chlapcom. Dobre to zahral. Tri minúty tam ležal. Také veci do hokeja nepatria,“ opisoval Nagy.

Kľúčový podľa neho bol druhý gól Nemcov pri hre bez brankára. „To bola najväčšia chyba, nemalo by sa to stávať,“ naznačil.

Posledné sekundy pozerali stále dokola

Pred prehrou s Nemeckom stratil slovenský tím aj súboj proti Kanade, keď dostal gól na 5:6 necelé dve sekundy pred koncom.

„Tie posledné sekundy sme si my tréneri pozreli 20-krát každý sám a potom ešte 20-krát všetci spolu. Sme jeden tím. Chyby robíme všetci, ale chceme ich odstrániť. Na nikoho nebudeme ukazovať prstom. Neexistuje. Vyhrávame spolu, aj prehrávame spolu,“ reagoval Ramsayho asistent Róbert Petrovický.

„Všetci sme spravili chyby a všetci sme za to zodpovední. Veľmi zle to beriem, ale nemôžeme sa ľutovať. Musíme bojovať ďalej. Čo máme robiť?“ pridal sa tréner brankárov Ján Lašák.

Všetci počítajú, ale hráči nie

Šance Slovákov na postup do štvrťfinále sa dostali do teoretickej roviny. Hráči však prepočty nerobia.

„Ja ani neviem, ako stojí skupina. Ale viem, že všetci okolo nás to počítajú,“ reagoval Hudáček.

„Neviem, aký scenár musí nastať, aby sme sa dostali do štvrťfinále. Najjednoduchší je vyhrať všetky tri zápasy. S tým môžeme niečo spraviť. To, či Američania prehrajú, v moci nemáme,“ poznamenal útočník Marko Daňo.

Najbližší zápas čaká Slovákov v piatok o 16.15 proti Francúzsku. V základnej skupine ešte nastúpia proti Veľkej Británii a Dánsku.

„Za nami sú ťažké zápasy a kruté prehry, ale ešte nie je úplne odpískané,“ vraví Petrovický.

„Chceme všetky zostávajúce zápasy vyhrať. A verím, že sa k nám prikloní šťastie,“ doplnil Marinčin.