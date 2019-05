Andy Murray bol pasovaný princom Charlesom do rytierskeho stavu

Udelila mu ho kráľovná Alžbeta II.

16. máj 2019 o 22:42 SITA

LONDÝN. Britský tenista Andy Murray bol vo štvrtok princom Charlesom oficiálne pasovaný do rytierskeho stavu. Stalo sa tak viac než dva roky po tom, čo mu tento titul udelila britská kráľovná Alžbeta II.

Rok 2016 bol pre rodáka zo škótskeho Dunblane mimoriadne úspešný, keďže získal druhý titul z Wimbledonu, ovládol olympijský turnaj v Riu de Janeiro a tiež sa stal svetovou tenisovou jednotkou.

Slávnostný obrad sa uskutočnil v Buckinghamskom paláci, kde bol Murray ocenený v oblasti tenisu a charity.

"Som veľmi hrdý na to, že som dostal tento titul. Je to krásny deň strávený s mojou rodinou, sú tu moja manželka aj rodičia. Rád by som priniesol aj deti, ale myslím si, že sú ešte trochu malé. Ukážem im medailu, keď sa vrátim domov," povedal jeden z najúspešnejších tenistov v histórii Veľkej Británie.