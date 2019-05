Slovan môže prísť o produktívneho záložníka, zaujíma sa o neho Standard Liége

Zdatný futbalista zažíva vydarenú sezónu.

17. máj 2019 o 11:16 (aktualizované 17. máj 2019 o 11:44) SITA

BRATISLAVA. Ofenzívny stredopoliar slovenského futbalového šampióna ŠK Slovan Bratislava Mohammed Rharsalla Khadfi "Moha" sa ocitol v hľadáčiku belgického klubu Standard Liége.

Tamojší portál voetbalprimeur.be dokonca priniesol slová 25-ročného Maročana, ktorý pre Leero Sport News povedal, že by sa nebránil odchodu do tímu účastníka Jupiler League.

"Poznám veľmi dobre Mehdiho Carcelu-Gonzáleza. Bol by to sen zahrať si s ním za Standard. V Liége taktiež žije moja rodina, a preto by bolo pekné ísť do Standardu," povedal Moha.

Technicky zdatný futbalista zažíva vydarenú sezónu 2018/2019, v ktorej výbornými výkonmi dopomohol Slovanu k majstrovskej trofeji vo Fortuna lige. V 35 súťažných vystúpeniach nastrieľal 16 gólov a pripísal si aj 19 asistencií.

"Neoslovili nás so záujmom o tohto hráča. Zo Standardu Liége nedorazila na Slovan žiadna ponuka, čiže neboli ani žiadne rokovania. Vzhľadom na sezónu, akú Slovan zažil, chápeme záujem zahraničných klubov o našich hráčov.

Moha a takisto aj ďalší kľúčoví hráči majú podpísané dlhodobé kontrakty. Keďže v budúcej sezóne nás čaká pohárová Európa, naším zámerom je, aby toto mužstvo ostalo pokope," uviedol bratislavský klub v stanovisku pre agentúru SITA.