Bayern Mníchov je krok od siedmeho ligového titulu za sebou, nádej však živí aj jeho rival

O šampiónovi sa rozhodne v poslednom kole.

17. máj 2019 o 12:41 SITA

MNÍCHOV. Kým Borussia Dortmund potrebuje malý zázrak na zisk titulu v I. bundeslige, futbalisti Bayernu Mníchov majú všetko vo vlastných rukách.

Pred záverečným kolom súťaže majú na konte 75 bodov a dvojbodový náskok práve pred Dortmundom, čo chcú potvrdiť domácim úspechom proti Eintrachtu Frankfurt.

Dortmund stratil náskok zo zimy

Ak sa to Bayernu podarí, získajú svoj siedmy ligový titul v neprerušenej sérii a historicky dvadsiaty ôsmy. Ešte koncom roka 2018 pritom Bayern zaostával za svojím rivalom o 10 bodov a bližšie k titulu bola práve Borussia.

"Ak by nám v zime niekto ponúkol možnosť, že môžeme získať titul v poslednom zápase proti Frankfurtu, určite by sme to brali všetkými desiatimi," povedal k aktuálnej situácii v boji o nemecký primát skúsený útočník Thomas Müller.

"Už počas zimy sme si povedali, že sa snáď čím skôr dostaneme na víťaznú vlnu, pričom Dortmund môže stratiť body. Stalo sa to a všetko napokon vyšlo na boj až do záverečného hracieho dňa," dodal ďalší forvard Mníchovčanov a najlepší strelec I. bundesligy 2018/2019 Robert Lewandowski (22 gólov) na klubovom webe.

Lewandowski má miesto vo vitríne

Eintracht s určitosťou nedá Bayernu nič zadarmo. Stále totiž bojuje o priečky, ktoré zaručujú účasť v Lige majstrov pre nasledujúci ročník. Zároveň však v prípade zaváhania môže prísť aj o Európsku ligu. Proti nim bude na striedačke stáť Niko Kovač, ktorý viedol Frankfurt v rokoch 2016-2018.

"Sami seba môžeme viniť za to, že sme sa dostali do tejto situácie. Stále však máme šancu predstaviť sa v európskych pohároch, musíme sa jej chopiť," vysvetlil súčasný kouč Frankfurtu Adi Hütter.

Bavorský klub okrem zisku ligovej trofeje zabojuje v závere sezóny aj o Nemecký pohár (DFB-Pokal) 25. mája proti mužstvu RB Lipsko, a teda zisk domáceho double.

"Bolo by skvelé, ak by sme to vyhrali a k tomu by som sa stal aj najlepším strelcom. Vo svojej vitríne si vždy nájdem priestor pre ďalšie trofeje," dodal s úsmevom poľský zakončovateľ Lewandowski.