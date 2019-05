Casillas sa údajne rozhodol ukončiť kariéru, nahradiť by ho mal Keylor Navas

Španielsky brankár prekonal srdcový infarkt.

17. máj 2019 o 12:51 SITA

PORTO. Španielsky brankár Iker Casillas sa rozhodol pre definitívne ukončenie svojej úspešnej futbalovej kariéry. Referuje o tom portugalský magazín O Jogo.

Čoskoro 38-ročný gólman (nar. 20. mája 1981, pozn.) portugalského tímu FC Porto začiatkom mája prekonal srdcový infarkt, ktorý utrpel počas tréningu.

Aj keď ho okamžite do nemocnice, kde podstúpil úspešnú liečbu a pozitívne boli aj prognózy lekárov, pravdepodobne sa nevyhne nútenému koncu aktívnej hráčskej činnosti.

Casillas sa údajne rozhodol, že v kariére futbalového brankára ďalej už nebude pokračovať. Verejnosti to má oznámiť po finále Portugalského pohára, v ktorom sa 25. mája proti sebe predstavia FC Porto a Sporting Lisabon.

Vedenie sa už vraj začalo obzerať po novom brankárovi, podľa webu španielskeho denníka AS by sa ním mohol stať Kostaričan Keylor Navas z Realu Madrid.

Casillas zažil svoje najslávnejšie obdobie počas 16-ročného pôsobenia v A-mužstve Realu Madrid (1999-2015), kde sa stal obľúbencom tamojšieho publika.

S Realom vyhral 19 rôznych trofejí vrátane piatich prvenstiev v španielskej La Lige a troch víťazstiev v Lige majstrov. Ako reprezentant priviedol Španielsko z pozície kapitána k titulu majstra sveta (2010) a Európy (2008, 2012).

Po skončení hráčskej kariéry by sa mal vrátiť do Realu Madrid a zastávať niektorú z funkcionárskych pozícií. Vo svojich štruktúrach by ho radi udržali aj Porťania.