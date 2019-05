Svet biatlonu opúšťa veľká pretekárka, Dahlmeierová vo veku 25 rokov ukončila kariéru

Z Pjongčangu si odniesla dve medaily.

17. máj 2019 o 14:08 SITA

GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Nemecká biatlonistka Laura Dahlmeierová oznámila vo veku 25 rokov ukončenie svojej bohatej profesionálnej kariéry.

Informovala o tom na svojej webovej stránke.

"Je čas povedať zbohom. Som presvedčená, že každý človek potrebuje nejaké ciele, ktoré ho poháňajú vopred a pre ktoré urobí všetko. Počas kariéry som si dokázala splniť mnoho snov aj cieľov.

Bolo ich tak veľa, že už mi žiadny biatlonový sen neostal," uviedla dvojnásobná olympijská šampiónka vo svojom vyhlásení a dodala:

"Moje rozhodnutie sa nerodilo ľahko. Myslím si však, že život pozostáva z viacerých kapitol. Jednu ako profesionálna športovkyňa uzatváram. A som pripravená na novú."

Práve zisk dvoch zlatých kovov na ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu označila ako zlomový moment v kariére.

"Bol to pre mňa najväčší darček. V deň, keď som uspela v šprinte, som mala možnosť ukázať všetkým celý môj potenciál a dokázala som to. Po pretekoch som si povedala, že lepšie to už naozaj neviem.

Boli to pre mňa dokonalé preteky vo veľmi náročných podmienkach," dodala Dahlmeierová na margo triumfu v rýchlostných pretekoch, na ktoré nadviazala víťazstvom aj v následných stíhacích pretekoch.

Okrem úspechov pod piatimi kruhmi má vo svojej zbierke 15 medailí z majstrovstiev sveta (7 zlatých, 3 strieborné a 5 bronzových). Najlepšie jej vyšiel svetový šampionát v rakúskom Hochfilzene 2017, na ktorých získala až 5 titulov majsterky sveta.

Na svojom konte má aj jeden veľký glóbus za celkový triumf v Svetovom pohári 2016/2017. Na vrcholných podujatiach (OH, MS a SP) triumfovala v 22 pretekoch.