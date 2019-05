Zopakovať medailový úspech? Nie je to nemožné, veria Švajčiari

Švajčiari zatiaľ na MS neprehrali.

17. máj 2019 o 15:48 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Patria medzi najsilnejšie tímy na turnaji, ale zatiaľ sa o nich toľko nehovorí.

„Je to chyba, lebo Švajčiari patria do skupiny najväčších favoritov. Všetky zápasy odohrali výborne a som si istý, že potrápia každého,“ vravel aj trojnásobný majster sveta a asistent trénera českej reprezentácie Robert Reichel.

O titul prišli až v nájazdoch

Švajčiarsko vlani senzačne na svetovom šampionáte vybojovalo strieborné medaily. V semifinále vyradili dokonca silnú Kanadu.

O tom, že nevyhrajú zlato rozhodli vo finále proti Švédsku až samostatné nájazdy. V zápase boli Švédom vyrovnaným súperom.

„Vlani to bol pre mnohých z nás asi najťažší moment v kariére. Už samotná prehra vo finále je vždy nepríjemná, ale vtedy to bolo o to horšie, že to skončilo až po samostatných nájazdoch. Ale je tu nový turnaj a nová šanca,“ vraví útočník s českým pôvodom Kevin Fiala.