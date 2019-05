Hokej hrajú za drobné a čelia milionárom. Aj tak chcú zariadiť ďalšiu senzáciu

Britský hokej sa vrátil do elitnej kategórie po 25 rokoch.

17. máj 2019 o 15:39 Marián Szűcs

KOŠICE. Sú olympijskými víťazmi, majú tri medaily z majstrovstiev sveta, vyhrali majstrovstvá Európy. Skvelá bilancia.

Háčik je v tom, že posledný z týchto úspechov dosiahli krátko pred druhou svetovou vojnou - v roku 1938.

Po vojne si britský hokej ešte párkrát medzi elitou zahral, keď však v roku 1962 klesol o úroveň nižšie, na návrat do A-kategórie čakal 32 rokov.

Ale bolo to iba na skok. Na majstrovstvách sveta 1994 hneď aj vypadol.

Odvtedy zase dlho nič. Návrat medzi hokejovú elitu trval Britom ďalších 25 rokov. V sobotu na nich v základnej skupine šampionátu narazia slovenskú hokejisti (zápas sa hrá o 20.15).

Maďarom uchmatli postup 15 sekúnd pred koncom

Pravdupovediac, s postupom Britov medzi elitu nik nerátal. Vlani boli nováčikom v nižšej A-divízii majstrovstiev sveta a čakalo sa, že budú bojovať o záchranu.

Prehrali 1:6 s Kazachstanom, dokázali však vydrieť výhry nad Slovinskom, Poľskom i Talianskom a pred posledným zápasom proti Maďarsku boli zrazu v hre o postup.

Do 50. minúty prehrávali 0:2 a zdalo sa byť rozhodnuté. Potom však znížili a 15 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal Robert Farmer na 2:2. V tej chvíli bolo jasné, bod za remízu bude pre Britov znamenať senzačný postup do elitnej kategórie (Maďarov napokon zdolali po nájazdoch).

„Nikto s nami nerátal. Za postupom do áčka je množstvo tvrdej práce, veľmi sme po tom túžili,“ hovorí Farmer.

„Všetci boli prekvapení. Boli sme najväčšími outsidermi na vypadnutie a my sme to vyhrali. Pre nás je to veľká vec,“ súhlasí kouč britskej reprezentácie Peter Russell.

Hrajú proti milionárom

Začiatok turnaja Britom nevyšiel, S Nemeckom prehrali 1:3, s Kanadou 0:8 a s Dánskom dokonca 0:9.

Potom však predviedli sympatický výkon proti silným Američanom. Do polovice zápasu držali stav 1:1 a napokon prehrali prijateľne 3:6.

„Je to úplne iný level oproti nižšej kategórii. Všetko je rýchlejšie, tvrdšie, hráči sú silnejší, puk lieta rýchlejšie, nemáte čas na robenie rozhodnutí. Nie sme na to zvyknutí. Pre nás je najťažšie podávať vyrovnané výkony,“ hodnotí Russell.