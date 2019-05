Bilbao zvíťazil po úniku v siedmej etape pretekov Giro d´Italia

Conti si udržal vedúcu pozíciu.

17. máj 2019 o 17:36 (aktualizované 17. máj 2019 o 18:37) SITA

Výsledky - Giro d'Italia 2019 - piatok

7. etapa (Vasto - L’Aquila, 185 km):

1. Pello Bilbao Španielsko Astana 4:08:27 h 2. Tony Gallopin Francúzsko AG2R La Mondiale +5 s 3. Davide Formolo Taliansko Bora-Hansgrohe +5 s 4. Lucas Hamilton Austrália Mitchelton-Scott +9 s 5. Mattia Cattaneo Taliansko Androni Giocattoli-Sidermec +9 s 6. José Joaquín Rojas Španielsko Movistar +30 s

L´AQUILA. Španiel Pello Bilbao z tímu Astana zvíťazil v piatkovej 7. etape na cyklistických pretekoch Giro d'Italia. Etapa mala štart vo Vaste a po 185 km vyvrcholila v ĽAquile v južnom Taliansku.

Bilbao sa v cieľovom stúpaní vzdialil piatim spolujazdcom v úniku a zvíťazil s náskokom 5 sekúnd pred Francúzom Tonym Gallopinom (AG2R La Mondiale) a Talianom Davidem Formolom (Bora-Hansgrohe).

Dvadsaťdeväťročný baskický vrchár si pripísal ôsme víťazstvo profikariéry, prvé na podujatí tzv. Grand Tour.

V úniku bolo desať pretekárov

Talian Valerio Conti z tímu UAE Emirates zostal v ružovom drese vedúceho muža pretekov, na druhé miesto sa však posunul Španiel José Joaquín Rojas (Movistar) s mankom 1:32 min.

Tretí je Talian Giovanni Carboni z tímu Bardiani-CSF (+1:41 min). Slováci na Giro d´Italia chýbajú.

"Toto je pre mňa veľmi dôležitý deň. Dlho mi trvalo, kým som získal prvé etapové víťazstvo na Grand Tour. Bola pre nás veľká výhoda, že sme mali dvoch jazdcov v úniku, Andrey Zeits toho urobil veľmi veľa. Keďže v závere to bolo komplikované, museli sme improvizovať.

Vedel som, že môžem útočiť. Formolo bol favorit, ale bol aj pod tlakom. Počkal som si na správny moment, kedy zaútočiť a nakoniec som to aj uskutočnil. Bol to veľmi dlhý posledný kilometer, ale nakoniec mi zostali sily až do konca," povedal Pello Bilbao v tlačovej správe organizátorov.

Pôvodne 19-členný únik dňa si utvoril náskok až 12 minút pred hlavným poľom. Najväčšou hrozbou pre lídra celkového poradia Taliana Valeria Contiho bol Španiel José Rojas (Movistar), ktorý pred piatkom na štvrtom mieste zaostával iba o 2:12 min.

Z početnej skupiny zostalo 30 km pred cieľom vpredu už len 10 pretekárov s náskokom 1:55 min. Boli medzi nimi aj dvaja jazdci tímu Bora-Hansgrihe Davide Formolo a Jay McCarthy.

Bilbao potvrdil sóloúnik

Do záverečných 10 km s dvoma stúpaniami išli jazdci v úniku s náskokom 1:10 min a to pre nich vyzeralo nádejne.

Potom sa skupina potrhala a 6 km pred cieľom zostala vpredu už len pätica Mattia Cattaneo (Androni-Sidermec), Lucas Hamilton (Mitchelton-Scott), Tony Gallopin (AG2R La Mondiale), Pello Bilbao (Astana) a už spomenutý Formolo.

Po chvíli ich dostihol aj Rojas a v klesaní pred posledným stúpaním dňa 3 km pred koncom sa vydal na sóloúnik. Neudržal ho, no v trháku ho vystriedal jeho krajan Bilbao.

V 11-percentnom stúpaní sa zdalo, že sa baskický vrchár zlomí, ale nestalo sa tak. Technický dojazd v uliciach mesta L'Aquila už zvládol a doviedol do víťazného konca. Šprint o druhé miesto vyhral Gallopin pred Formolom.

Poradie po 7. etape: