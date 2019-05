Tatar: Škoda, že nemáme viac bodov. Takú silu sme nemali už niekoľko rokov

Slováci zdolali Francúzsko 6:3.

17. máj 2019 o 19:37 Juraj Berzedi

Rozhovor po zápase Proti Francúzsku prihral na dva góly. Na domácich majstrovstvách sveta hrá s obrovskou chuťou. „Hrali sme pre divákov a vďaka nim sme vyhrali,“ tvrdí TOMÁŠ TATAR.

Ako hodnotíte zápas proti Francúzsku, ktorý Slovensko vyhralo 6:3?

Konečne sme nepripustili žiadny šialený záver. Mali sme výpadok v strede zápasu, keď sme súperovi dovolili dotiahnuť sa na jeden gól. Niečo sme si povedali v kabíne. Mali sme výborný štart do tretej tretiny a dotiahli to do víťazného konca.

Ako náročné sa bolo v hlave pripraviť na tento zápas?

Ľudia nás ženú dopredu. Aj preto som bol po zápase s Nemeckom taký smutný, lebo sme si to pokašľali. A skvelí fanúšikovia si zaslúžili viac. Je neskutočné tu hrať. Atmosféra je vynikajúca. Hrali sme pre divákov a víťazstvo dosiahli vďaka nim.

Bol zápas proti Francúzsku zatiaľ najjednoduchší na šampionáte?

Hrali sme dobre. Aj proti Nemecku sme boli lepším tímom. Bohužiaľ, v závere sa stalo, čo sa stalo. Bol to strašný pocit. Teraz už nie sú slabí súperi. Je hlúposť, aby sme si povedali, že niekoho ľahko zdoláme.

Francúzi na konci druhej tretiny znížili náskok na jeden gól. Čo prebiehalo počas druhej prestávky v kabíne?