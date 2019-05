Tréneri Slovenska opäť zvolili zmenu v bráne, v hre sú aj Zigo a Bondra

Pred zápasom s Veľkou Britániou sa chystá niekoľko zmien.

18. máj 2019 o 13:02 SITA

KOŠICE. Slovenskí hokejisti nastúpia na sobotňajší večerný zápas na MS v Košiciach proti Veľkej Británii (20.15 h) v bránke s Marekom Čiliakom.

V prípade neúčasti Libora Hudáčka, ktorý má svalové problémy v spodnej časti tela, bude hrať v prvom útoku na pozícii centra Michal Krištof, do hry by za týchto okolností dostal Tomáš Zigo.

O Hudáčkovi rozhodnú pred zápasom

Svoj šiesty zápas na MS odohrajú Slováci na šesť obrancov, chýbať budú Christián Jaroš a Marek Ďaloga. Pri možnej neúčasti Hudáčka zasiahne do hry Zigo.

"O štarte Hudáčka sa rozhodne tesne pred zápasom. Ak by nemohol hrať, Krištof by išiel do prvej formácie, Matúš Sukeľ do druhej a v tretej by hral na centri Tomáš Zigo," povedal po sobotňajšom rozkorčuľovaní asistent trénera Andrej Podkonický.

Na ľade sa pred duelom s Britmi boli zahriať brankári Denis Godla a Čiliak a útočníci Zigo a Dávidovia Bondra a Buc. "Uvidíme ako sa to vyvinie v priebehu dňa, Bondra možno zasiahne do zápasu, možno nie," dodal Podkonický.

Treba si dať pozor na protiútoky Britov

Po víťazstve v piatkovom dueli s Francúzskom je v tábore Slovákov dobrá nálada, tú chcú hráči ešte viac zlepšiť po triumfe nad nováčikom.

"Po piatkovom zápase panuje dobrá nálada, zvíťazili sme a to je dôležité. Briti dobre bránia a vyrážajú do protiútokov, na to si musíme dať pozor. Veľa striel zblokujú, musíme chodiť viac do bránky," upozornil Podkonický.

Slováci doteraz na MS odohrali štyri zápasy o 20.15 h, včerajší hrali po prvý raz o 16.15 h. Proti Britom sa v Steel Aréne predstavia opäť večer.

"Ja osobne som to včera cítil. Predtým keď sme hrali večer, som o pol piatej ešte len vstával. Preto som sa v prvej tretine zápasu s Francúzskom necítil tak dobre, ako predtým. Ale dnes hráme opäť večer a som teda v tom režime, ako na začiatku šampionátu. Takže všetko bude hádam v poriadku," pousmial sa útočník Dávid Buc.