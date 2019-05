Michalovce v prestrelke remizovali so Slovanom, Ružomberok si zahrá Európsku ligu

Hlasy po zápase

David Holoubek, tréner Ružomberka: "Som veľmi šťastný, že sme skončili tretí. Keď sa pozrieme aj na šírku nášho kádra, možno povedať, že chlapci v nadstavbe potiahli neuveriteľnú sériu. Odmakali každý zápas. Postavenie v tabuľke je im odmenou. Ten rok s nimi bol fantastický. Čo sa týka zápasu, Dunajská Streda má kvalitný tím. My sme vsadili na našu náročnosť. Snažíme sa behať, pracovať. Som veľmi rád, že gól dal Mustedanagič, ktorého som si priviezol do Ružomberka zo Sparty. A sa mi to za to odvďačil."

Peter Hyballa, tréner Dunajskej Stredy: "V prvom rade gratulujem trénerovi a mužstvu Ružomberka k postupu do Európskej ligy. Z pohľadu fair - play, to ale nebol náš cieľ, prišli sme sem vyhrať. Bohužiaľ, nepodarilo sa. Vravel som hráčom, že Ružomberok začne nátlakovo, že určite v prvých desiatich minútach pôjde za gólom a potom sa stiahne a bude hrať na protiútoky. Vyšla mu krásna akcia, z ktorej padol gól. S nábehmi za obranu máme problémy. Ružomberok bol až do konca nebezpečný z protiútokov a my sme neboli dostatočne efektívni."