Nespĺňali pokyny trénera. Sme Slováci, hrali sme to, čo sme chceli, priznal Hudáček

18. máj 2019 o 23:29 Juraj Berzedi

Rozhovor po zápase Na ľade sa stále snaží niečo vymyslieť. Tomáš Tatar ho nazval hračičkou. „Bojujem o nový kontrakt, chcem sa predať," priznal slovenský útočník LIBOR HUDÁČEK.

Proti Veľkej Británii ste zvíťazili 7:1. Aký bol zápas proti najväčšiemu outsiderovi v základnej skupine?

Ľahký. Mám to rozviť? Bolo to od začiatku super, vybehli sme na nich. Briti boli zavarení po včerajšom zápase (prehrali 0:5 s Fínskom - pozn. red.). Bolo to na nich vidieť. Dali sme góly a potom to už bolo jednoduché.

Tréner Craig Ramsay vyzeral na striedačke napriek hladkému priebehu trochu nervózny. Čím si to vysvetľujete?

Tréner bol nervózny, že nehráme to, čo od nás požaduje.