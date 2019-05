Ramsay to povie osemkrát za tretinu, ale hráči stále nepočúvajú

Bondra venoval gól zosnulej babke.

19. máj 2019 o 0:19 Marián Szűcs

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/f8SHH8YQw2I

KOŠICE. Kým po prehrách so silnými súpermi bol tréner slovenskej reprezentácie Craig Ramsay až na pár drobností s hráčmi spokojný, po vysokých víťazstvách nad slabšími súpermi ich kritizoval.

Spravil to po výhre nad Francúzskom (6:3), aj po ešte výraznejšom triumfe v sobotu nad Veľkou Britániou (7:1).

„Už v prvej tretine sme prestali strieľať a začali sme si donekonečna prihrávať a prihrávať. Akoby si hráči povedali – skvelé, máme náskok, tak sa teraz poďme zabávať,“ krútil hlavou Ramsay.

„Je fajn vyhrať, streliť viac gólov, ale je to stále to isté - musíme pochopiť detaily hry. Opäť sme mali výpadky a mali sme šťastie. Bolo tam priveľa strát puku, priveľa zábavnej hry, ktorú nemôžeme robiť v zápasoch proti top tímom,“ rozoberal Ramsay.

Ani osemkrát za tretinu nestačí

Pred majstrovstvami sveta mal slovenský tím veľký problém skórovať, na šampionáte však v útoku žiari.

V šiestich zápasoch strelil už 26 gólov.

„Neplytvali sme gólmi v príprave, tam sme skórovali len raz za čas,“ s úsmevom vysvetľoval Ramsay.

„Je to o strieľaní a dorážkach. Puk má taký zlozvyk, že vojde do bránky, ak mu na to dáte šancu. Ide o hľadanie dorážok, chodenie pred bránku, streľbu. Je to jednoduché,“ opisoval.

Tieto slová hráčom opakuje neustále a poriadne často. A stále to nestačí.