Deutschland, budú kričať Slováci. Ramsaymu niekto povie, ako to dopadlo

Slováci dúfajú, že im Nemci pomôžu.

19. máj 2019 o 0:53 Marián Szűcs

KOŠICE. Pre slovenských hokejistov to môže byť najdôležitejší zápas na majstrovstvách sveta.Hoci v ňom vôbec nebudú hrať.

Reč je o nedeľňajšom súboji Nemecka proti USA (začína sa o 16.15).

Ak v ňom Nemci vyhrajú v riadnom hracom čase, po predĺžení či samostatných nájazdoch, slovenský tím bude mať stále šancu na postup do štvrťfinále.

Adam Liška: Budeme nemeckí fanúšikovia

„Mám to zmapované veľmi dobre. Budeme držať palce Nemecku. Veľmi si želám, aby to hokejový osud ešte nejako zariadil,“ tvrdí útočník Adam Liška.

Aj prípadné víťazstvo Nemecka by bolo len prvou zo série okolností, ktoré by slovenskú reprezentáciu posunuli do štvrťfinále.

Aké sú ďalšie?