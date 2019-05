Ani dvanásť bodov nestačí. Ak Slováci zdolajú Dánov, zapíšu sa do histórie

Slováci potrebovali triumf Nemecka.

19. máj 2019 o 18:51 Marián Szűcs, Juraj Berzedi

KOŠICE. Zo Slovákov sa v Steel aréne stali fanúšikovia Nemecka. „Deutschland, Deutschland,“ často sa pridávali k skupinkám fanúšikov z Nemecka a povzbudzovali spolu s nimi.

Slovenskí fanúšikovia tŕpli pri každej nebezpečnej situácii Američanov pred nemeckou bránkou, híkali pri šanciach Jacka Eichela či Jamesa van Riemsdyka.

A, naopak, kričali pri veľkých príležitostiach Stefana Loibla, Marca Michaelisa či Leona Draisaitla.

Na to, aby si slovenská reprezentácia udržala šancu na postup do štvrťfinále majstrovstiev sveta, potrebovala víťazstvo Nemecka nad USA.

Akékoľvek – v riadnom hracom čase, po predĺžení alebo po nájazdoch.

Nádej po dvoch tretinách

Keďže slovenskí hokejisti výsledok zápasu ovplyvniť nemohli, zastúpiť sa ich pokúšali fanúšikovia svojím povzbudzovaním.

„Prežívam to veľmi emotívne. Bol by som rád, keby Slovensko na domácom šampionáte postúpilo do štvrťfinále. Študoval som v Nemecku, takže pre mňa to má špeciálny náboj. Kamarátov som naučil všetky nemecké chorály,“ opisoval fanúšik Tomáš po druhej tretine zápasu.

V tom čase bol stav zápasu zo slovenského pohľadu veľmi nádejný. Po sobotňajšom výprasku od Kanady 1:8 hrali Nemci oveľa lepšie a s Američanmi držali po 40 minútach remízu 1:1.

„Nádej stále žije, uvidíme, čo sa stane v poslednej tretine. Za normálnych okolností by som Nemecku nefandil, ale teraz je to iné. Verím, že smolu na šampionáte sme si už vyčerpali a konečne budeme mať šťastie,“ hovoril fanúšik Matúš.

Slovákov čaká posledný zápas

V tretej tretine boli Nemci dlho aktívnejší aj nebezpečnejší. Druhý gól však nepridali. Naopak, v 51. minúte si pred nemeckú bránku nakorčuľoval Dylan Larkin a skóroval.

Potom hrali Nemci oslabenie za zlé striedanie, keď mali na ľade priveľa hráčov. A Američania početnú výhodu využili – brankára Mathiasa Niederbergera prestrelil Eichel.

Nemci sa ešte pokúšali stratu zmazať, ale proti rozbehnutým Američanom už skórovať nedokázali.

„Bolo to super, fanúšikovia boli skvelí. Chceli sme vyhrať pre Slovensko. Dali sme do toho všetko, ale, bohužiaľ, nevyšlo to,“ vravel po zápase útočník Nemecka narodený v Česku Dominik Kahun.

„Chceli sme zdolať USA, to bola hlavná vec. Vedeli sme, že keď vyhráme, pomôžeme Slovákom a to by sa nám páčilo tiež,“ doplnil Kahun.

Slovenských hokejistov tak už na turnaji definitívne čaká iba jeden zápas – v utorok nastúpia proti Dánsku (16.15).

Ak vyhrajú, skončia boje v základnej skupine so ziskom dvanástich bodov.

Pri súčasnom modeli majstrovstiev sveta (hrá sa od roku 2012) by sa v tom prípade vôbec prvýkrát stalo, že by tím s dvanástimi bodmi nepostúpil do štvrťfinále.

Napríklad na šampionáte v roku 2013 stačilo Slovákom na postup do vyraďovacej časti turnaja desať bodov. Rovnako aj Švajčiarom na majstrovstvách v roku 2015 a Američanom o rok neskôr.