Valábik reaguje na Hudáčkove vyjadrenia: U mňa by dohral

Hudáček vysvetľoval, prečo sa Ramsay hneval.

19. máj 2019

VIDEO: Reakcia Borisa Valábika (počkajte, kým sa video načíta)

BRATISLAVA. Hoci si slovenskí hokejisti na majstrovstvách sveta poradili s Francúzmi aj Britmi, tréner Craig Ramsay po stretnutiach nebol príliš spokojný.

Vadilo mu, že ak jeho zverenci získali pohodlný náskok, prestali plniť taktické pokyny.

"Už v prvej tretine sme prestali strieľať a začali sme si donekonečna prihrávať a prihrávať. Akoby si hráči povedali – skvelé, máme náskok, tak sa teraz poďme zabávať,“ vravel Ramsay po výhre 7:1 nad Veľkou Britániou.

"Bolo tam priveľa strát puku, priveľa zábavnej hry, ktorú nemôžeme robiť v zápasoch proti top tímom,“ doplnil.

Libor Hudáček: Hrali sme, čo sme chceli my

To, že Ramsay pôsobil počas stretnutia nervózne, si všimli aj fanúšikovia. "Tréner bol nervózny, lebo sme nehrali to, čo od nás požadoval," priznal útočník Libor Hudáček pre SME.

"Ale sme Európania, Slováci. Hrali sme to, čo sme chceli my. Vyzeralo to inak, ako si predstavoval tréner, ale potešili sme divákov," doplnil Hudáček.

Povedal to typicky svojsky. Žoviálne. Je známy tým, že svoje vyjadrenia trochu prifarbuje.

Pochopenie pre jeho slová však príliš nemal Boris Valábik. Bývalý hokejista v súčasnosti pôsobí ako expert pre RTVS.

Boris Valábik: Toto by si dovolili Chára či Hossa?

"Pýtam sa Libora Hudáčka, ktorý z gólov bol dosiahnutý krásou? Ktorý z nich nebol dosiahnutý podľa toho, čo vyžaduje tréner Ramsay? Toto sú strely, blokovania. Toto nie je na krásu, toto nie je nič špeciálne," hodnotil Valábik v prestávkovom štúdiu počas zápasu Nemecko - USA.

"Jediná krasotinka, ktorú som od neho videl, bola tá, ktorá mu nevyšla. Pokúšal sa o fintičku pomedzi nohy," pokračoval.

Valábik reagoval aj na vyhlásenia z roku 2017. Hudáček vtedy pred majstrovstvami sveta vravel, že by sa rád dostal do NHL.

"Ak by sa niekedy pýtal, prečo so svojím talentom, šikovnými rukami a korčuľovaním nehrá v NHL, alebo sa neudržal v kvalitnejšej súťaži, tak presne týmto vyjadrením, tu si na to sám nájde odpoveď," tvrdil Valábik.

"Povedzte mi meno jediného trénera, ktorý by toleroval, že jeho hráč doslova prizná, že nebude plniť pokyny trénera kvôli takejto zvláštnej výhovorke. Toto si dovolí povedať Zdeno Chára? Toto si dovolili povedať Marián Gáborík či Marián Hossa? Hviezdy NHL?" pýtal sa Valábik.

"U mňa by tento hráč dohral," doplnil.