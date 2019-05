St. Louis vysoko zdolalo San Jose na jeho ľade a je krok od finále

Postupujúci tím sa stretne vo finále s Bostonom.

19. máj 2019 o 23:51 (aktualizované 20. máj 2019 o 7:22) SITA

NEW YORK. Hokejisti St. Louis sa presvedčivým víťazstvom 5:0 na ľade San Jose výrazne priblížili k finále bojov o Stanleyho pohár.

Stav finálovej série play off Západnej konferencie je 3:2 na zápasy pre St. Louis.

Hráči Blues môžu o svojom prvom postupe do finále NHL od roku 1970 a celkovo štvrtom rozhodnúť už v utorok 21. mája na domácom ľade.

Na nedeľňajšom triumfe Blues 5:0 mali výrazný podiel útočníci Jaden Schwartz a Vladimir Tarasenko, resp. brankár Jordan Binnington. Schwartz zaznamenal hetrik a v play off má na konte už 12 gólov, Binnington zasa 21 zákrokmi vychytal čisté konto.

Tarasenko pridal gól a dve asistencie. Z deviatich zápasov na ľade súpera v aktuálnom play off vyhrali hráči St. Louis sedem a celkovo s 11 víťazstvami vo vyraďovacej časti si utvorili klubový rekord.

"Hetrik je niečo, na čo pred zápasom rozhodne nemyslíte. Len sa klasicky pripravíte a sústredíte sa na pomoc tímu. Občas sa puk odráža vaším smerom, ale gól z toho nedáte. A potom vám zasa vyjde niečo navyše.

“ Puk si ho nachádza pomerne často a on vie, čo s ním má robiť. Je v správny čas na správnom mieste, ale dať tri góly v play off je aj tak čosi neuveriteľné. „ Joel Edmundson

Nám v tomto play off pomáha šírka nášho kádra a skutočnosť, že v každom zápase nám vyskočí nejaký hráč a pomôže k víťazstvu," uviedol Jaden Schwartz na oficiálnom webe NHL.

Dvadsaťšesťročný krídelník má na konte 12 gólov a 4 asistencie v tomto play off. "Puk si ho nachádza pomerne často a on vie, čo s ním má robiť. Je v správny čas na správnom mieste, ale dať tri góly v play off je aj tak čosi neuveriteľné," povedal o Schwartzovi obranca Blues Joel Edmundson.

Hráči San Jose prehrali dva zápasy za sebou prvýkrát od súbojov číslo 3 a 4 v 1. kole play off proti súperom z Las Vegas. Tridsaťpäť zákrokov ich brankára Martina Jonesa im tentoraz bolo málo platných.

"Strelili sme len jeden gól v posledných dvoch zápasoch. Nie sme dostatočne dôrazní okolo súperovej bránky a nevytvárame si dostatok príležitostí z druhých šancí," kriticky podotkol útočník San Jose Logan Couture.

NHL 2018/2019 - finále Západnej konferencie, 19. máj

San Jose - St. Louis 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

/Stav série: 2:3/

Góly: 6. Sundqvist, 24. Schwartz, 27. Tarasenko (t.s.), 43. Schwartz (Perron, Tarasenko), 57. Schwartz (Tarasenko)