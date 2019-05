Toronto doma zdolalo Milwaukee po dvojnásobnom predĺžení a znížilo stav série

V drese hostí sa nedarilo tradičným oporám.

20. máj 2019 o 7:29 SITA

TORONTO. Basketbalisti Toronta zvládli prvý domáci zápas v rámci finále Východnej konferencie NBA, keď v nedeľu zdolali Milwaukee 118:112 po dvojnásobnom predĺžení a znížili stav série na 1:2.

Hrdinom stretnutia sa stal domáci krídelník Kawhi Leonard, ktorý dosiahol 36 bodov - osem z nich strelil v druhej nadstavenej päťminútovke.

Dvadsaťsedemročný rodák z Los Angeles premenil 11 z 25 striel, 12 z 13 trestných hodov a na palubovke strávil 52 minút.

"Je to play off, takže to určite cítim. Aj keď hrám len 30 minút, cítim to tiež. Netreba sa tým zaoberať, dám sa do poriadku a potom sa už budem tešiť na ďalší zápas," povedal Leonard.

Jeho predchádzajúcim rekordom v čase na ihrisku bolo 46 minút v šiestom zápase finále proti Miami v júni 2013, vtedy si ešte obliekal dres San Antonia.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/n6DvvtUnhNA

V drese hostí sa nedarilo tradičným oporám, trojici Jannis Antetokunmpo, Khris Middleton a Eric Bledsoe padlo do koša 11 zo 48 striel. Najúspešnejším strelcom v drese Bucks bol George Hill s 24 bodmi.

"Jednoducho hrali lepšie ako my. Vždy keď sme sa na chvíľu priblížili, dali niekoľko striel a vzdialili sa na sedem až osem bodov. Koniec koncov, nebol to náš najlepší zápas. Vieme hrať oveľa lepšie," uviedol Antetokunmpo.

Štvrtý duel série je na programe v utorok opäť v Toronte.

NBA 2018/2019 - Finále Východnej konferencie - 20. máj:

Toronto - Milwaukee 118:112 po dvojnásobnom predĺžení (30:21, 28:30, 19:24, 19:21 - 7:7, 15:9)

/Stav série: 1:2/

Najviac bodov: K. Leonard 36, Siakam 25 (11 doskokov), N. Powell 19 - G. Hill 24, Brogdon 20, B. Lopez 16