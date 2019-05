Procházka: Zo slovenskej hry som nadšený. Pykáte za chyby s Nemeckom

Rozhovor pre denník SME Je olympijským víťazom z Nagana a štvornásobným majstrom sveta. Člen zlatej českej hokejovej generácie. V Košiciach je spolukomentátorom českej televízie. „Na konci zápasu s Nemeckom som bol oparený. A nevedel som, čo povedať,“ reagoval 47-ročný MARTIN PROCHÁZKA.

Skúsenejší novinár nám rozprával príbeh, ako ste pred viac ako dvadsiatimi rokmi boli v českej krčme v Toronte a sťažovali sa, aké ťažké obdobie prežívate. Spomínate si?

Môže byť, tam som chodil dosť často. V Toronte som podpísal jednocestnú zmluvu. Vďaka olympiáde v Nagane 1998 som odmietol ísť na farmu. Ak by som tam šiel, vtedajší reprezentačný tréner Ivan Hlinka by ma na ňu nezobral.

Už štyri roky predtým mi utiekla olympiáda v Lillehammeri. Bol som najmladší a vyradili ma ako posledného útočníka. Druhýkrát som už o to nechcel prísť.

Pred olympiádou ste za Toronto v NHL odohrali 29 zápasov. Z Nagana ste sa vrátili ako olympijský víťaz, ale ďalší štart ste si už nepripísali. Ako ste to znášali?

Dali mi pocítiť, že som na začiatku sezóny odmietol ísť na farmu. Po príchode z Nagana mi dali lekciu. Povedali, že na farmu nepôjdem, budem s nimi trénovať a učiť, ako sa hrá hokej.

Mrzelo ma to. Na druhej strane som to chápal a plnil to, čo mi povedali. Nabral som fyzickú kondíciu. NHL však bola v tej chvíli pre mňa zavretá.

V súčasnosti sa hrá v NHL úplne iný štýl. Silové poňatie hry vystriedal technickejší a kombinačnejší hokej. Vyhovoval by vám viac?

Zrejme áno. Doplatil na to aj Pavel Patera. Neboli sme typy do NHL. Hokej bol v tej dobe iný.

Nahodil sa puk do rohu a tam ste sa oň mlátili. Vďaka Detroitu, Švédom a Rusom sa hokej zmenil.

Vďaka Európanom v NHL pochopili, že musia hrať inak. V súčasnosti je polovica Kanaďanov a Američanov menších ako ja. V minulosti to tak nebolo.

Po sezóne v Toronte mi tréner, už neviem ako sa volal (Mike Murphy, pozn. red.), hovoril, že to nie je jeho chyba. Povedal, viem, že si na to hokejovo mal. Ale prišiel príkaz zhora.

Ako sa vám v súčasnosti pozerá na hokej z pozície spolukomentátora?

Baví ma táto práca. Niekedy je ťažká. Nechcem preháňať, ale keď tomu človek rozumie, s pohľadom zhora je to ešte znásobené. Vidí celé klzisko. Je náročné kritizovať, lebo sa dokážem vžiť do hráčov.

Nie som typ, ktorý by chcel niečo kritizovať. Ale mám pokyn, že musím pomenovať pozitíva, ale aj negatíva. Musí tam byť kritika i chvála.

V Košiciach nemusíte spolukomentovať zápasy českej reprezentácie. Je jednoduchšie kritizovať iné krajiny, napríklad Slovensko?