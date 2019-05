Mbappé naznačil možný odchod z PSG, chce viac zodpovednosti

V končiacej sa sezóne strelil 32 gólov.

20. máj 2019 o 11:34 SITA

PARÍŽ. Kylian Mbappé naznačil možný odchod z francúzskeho futbalového klubu Paríž St. Germain.

Túto možnosť otvorili jeho vyrieknuté slová hneď po tom, ako obdržal cenu pre najlepšieho futbalistu v najvyššej tamojšej súťaži Ligue 1 za sezónu 2018/2019.

Dvadsaťročný člen víťazného tímu Francúzska z MS 2018 povedal, že do budúcnosti chce na seba zobrať viac zodpovednosti.

"Mám pocit, že na to nastal správny čas. Dúfam, že to bude v PSG, pretože by ma to veľmi potešilo. Možno to však bude aj inde s úplne novým projektom," naznačil Mbappé.

V končiacej sa sezóne sa mu podarilo nastrieľať 32 ligových gólov a stal sa tak prvým Francúzom od roku 1966, ktorý dosiahol túto métu. Štyri góly ho delia od aktuálne najväčšieho kandidáta na zisk Zlatej kopačky pre najlepšieho strelca v Európe - Lionela Messiho.

Argentínčan dosiahol za FC Barcelona 36 ligových gólov, Mbappé má však zápas k dobru. V súvislosti s ním sa hovorí čoraz častejšie o možnom letnom prestupe do Realu Madrid.