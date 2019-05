Trpišovský ďakoval za titul aj trénerovi Vrbovi: Plzeň z nás dokázala dostať to najlepšie

Slavii k trofeji pomohli aj Slováci.

20. máj 2019 o 12:32 SITA

PRAHA. Najprv sa prebojovali medzi najlepšiu osmičku v Európskej lige 2018/2019, teraz oslavujú titul v najvyššej českej futbalovej súťaži Fortuna lige.

Hráči Slavie Praha spečatili zisk majstrovskej trofeje jedno kolo pred koncom ligy, a to po remíze na štadióne Baníka Ostrava (0:0). V tabuľke majú na konte 80 bodov a trojbodový náskok pred druhou Viktoriou Plzeň, ktorá bola v pozícii obhajcu.

Úspešnú sezónu prežíva aj trojica slovenských reprezentantov - Miroslav Stoch, Jakub Hromada a Martin Kuciak. Slavisti aj s ich pomocou získali svoj piaty titul v ére samostatnosti a devätnásty celkovo.

Titul bez väčšej drámy

"Je to úľava, všetko mi dôjde určite až postupom času. Sme však radi, že sme to zvládli. Súťaž bola dlhá a sú to krásne pocity. Som rád, že sme urobili radosť mnohým ľuďom," povedal po stretnutí v Ostrave tréner Pražanov Jindřich Trpišovský podľa oficiálneho klubového webu.

Podľa jeho slov bola strojcom úspechu predovšetkým konzistentnosť výkonov tímu. "Nepamätám si v sezóne krízu. Ak sa náhodou niečo nepodarilo, dokázali sme na to reagovať o týždeň neskôr. Získali sme titul s najviac bodmi aj strelenými gólmi.

Musím zároveň pogratulovať aj trénerovi Plzne Pavlovi Vrbovi. Dokázal z nás dostať to najlepšie, keďže s nami jeho tím stále držal krok. Titul sme získali iba veľmi tesne, museli sme preň urobiť všetko," zneli slová Trpišovského na adresu hlavného konkurenta v boji o titul.

Úľavu pocítil nielen kouč mužstva, ale aj viacerí hráči. Slavia nadviazala na ročník 2016/2017, kedy tiež získala majstrovské prvenstvo v najvyššej českej súťaži. Tentoraz to však aj podľa hráčov bolo zaslúženejšie.

"Neviem si predstaviť, že by titul vyhral niekto iný. Sezóna bola ťažká a program náročný, keďže sme hrali aj európske poháre. Od začiatku sme však v lige viedli a mali náskok, ktorý sa síce zmenšoval, avšak bolo by sklamanie, keby to nevyšlo.

Som rád, že sme to zvládli. Titul je určite zaslúžený," jasal po konečnom hvizde rozhodcu kapitán Slavie Milan Škoda.

Ligu majstrov zatiaľ nerieši

Slavisti nemôžu príliš oddychovať. Už v stredu ich čaká finále domácej pohárovej súťaže MOL Cup, v ktorom na neutrálnej pôde v Olomouci vyzvú svojho víkendového soka - Baník Ostrava.

Následne ich čaká kvalifikácia o účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov 2019/2020.

"Tentoraz to bude iné, pretože musíme dať gól. Sme iba kúsok od zisku 'double' a myslím si, že keby mi niekto pár rokov dozadu povedal, že oň s tímom budem bojovať, neveril by som mu.

Čaká nás ešte mnoho zápasov, vrátane posledného ligového kola proti Sparte Praha. Ligu majstrov mám zatiaľ v hlave až niekde vzadu," uzavrel úprimne Trpišovský.