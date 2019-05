Inter si skomplikoval boj o Ligu majstrov, v hre je stále až šesť klubov

V podobnej situácii bol Inter aj v minulý rok.

20. máj 2019 o 13:34 SITA

MILÁNO. Boj o účasť v budúcoročnej edícii európskych futbalových pohárov je v najvyššej talianskej súťaži Serie A stále poriadne zamotaný. Jedno kolo pred koncom súťaže ašpiruje na tretie miesto šestica klubov.

Aktuálne na ňom sídli so 66 bodmi Atalanta Bergamo, ktorá má fantastickú formu - neprehrala 12 ligových zápasov po sebe.

Dôležitý bude posledný zápas s Empoli

Rovnaký počet bodov má aj milánsky Inter na štvrtom mieste, jeho mestský konkurent AC naň stráca na 5. pozícii iba jeden bod.

Do boja o Ligu majstrov, kde sa dostanú štyri tabuľkovo najvyššie postavené mužstvá, sa stále môže prebiť aj AS Rím, ktorý má na 6. priečke 63 bodov.

Situáciu ohľadom boja o Ligu majstrov si komplikuje najviac Inter Miláno, ktorý z posledných piatich duelov vyhral iba raz, a to vrátane nedeľňajšej vysokej prehry na pôde SSC Neapol (1:4).

“ Dostali sme sa do situácie 'vykonaj alebo zomri'. Musíme ukázať charakter, odhodlanosť, čisté hlavy a kvalitu tímu, ktorá reprezentuje toto mesto. Je naša povinnosť dostať sa do Ligy majstrov, to musíte pre tento klub urobiť. „ Luciano Spalletti, tréner Interu Miláno

"Za posledné týždne sme odohrali aj dobré zápasy a viaceré zlé rezultáty sme si nezaslúžili. Proti Neapolu som chcel urobiť niečo inak, ale spravili sme viaceré technické chyby, po ktorých sme viackrát inkasovali," hovoril po zápase tréner Interu Luciano Spalletti podľa Sky Sport Italia.

Doplnil, že dôležitý bude zápas posledného 38. kola, v ktorom jeho zverenci vrátane slovenského stopéra Milana Škriniara vyzvú FC Empoli, ktorý hrá o záchranu.

"Už som bol v týchto situáciách. Stále to máme vo vlastných rukách, musíme to potvrdiť a vyhrať aj v záverečnom zápase. Empoli príde k nám hrať svoju hru. AC Miláno tiež musí vyhrať na pôde SPAL Ferrara. My nesmieme zaváhať," vysvetlil Spalletti.

História sa opakuje

V podobnej situácii bol Inter aj v minulom ročníku. Vtedy v poslednom kole musel zdolať Lazio Rím a predstihnúť ho v tabuľke v boji o Ligu majstrov, čo sa mu napokon aj podarilo.

Teraz majú Milánčania všetko vo vlastných rukách. Ktorá z týchto situácii je podľa trénera tímu zo San Sira prijateľnejšia?

"To neviem posúdiť. Dostali sme sa do situácie 'vykonaj alebo zomri'. Musíme ukázať charakter, odhodlanosť, čisté hlavy a kvalitu tímu, ktorá reprezentuje toto mesto. Je naša povinnosť dostať sa do Ligy majstrov, to musíte pre tento klub urobiť," doplnil odhodlane Luciano Spalletti.