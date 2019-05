Weiss bol najvýnimočnejší. Vždy vytiahol záblesk geniality, tvrdí bývalý brankár City

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/MDsG7-J5F-Y

Rozhovor pre denník SME Manchester City ovládol Anglicko ako nikto predtým. Vyhral v jednom balíku a počas jednej sezóny všetky najcennejšie domáce trofeje. Triumfoval v Premier League, vyhral FA Cup, Anglický ligový pohár i Superpohár. FILIP MENTEL v akadémii City vyrastal od pätnástich rokov. Zachytal si aj v prvom tíme. Vážne zranenie kolena talentovaného brankára pripravilo o šancu zachytať si v Premier League. Mentela futbal a anglická liga napriek tomu živia. Stal sa televíznym komentátorom v DIGI Sport.

V Manchester City ste prežili štyri roky. Stále cítite ku klubu puto?

Nechcem povedať, že sa moje puto vytratilo, ale je minimálne. Mám doma nejaké dresy alebo čísla na ľudí, ktorí tam som mnou v tom čase boli. Klub sa však od tých čias dosť zmenil. Bol som tam v ére, keď prišiel šejk Mansour a s ním aj veľké peniaze. Bol som pri prerode celého klubu, keď kúpili Robinha. Sedel som s ním v jednej šatni.

Ešte predtým bolo v klube cítiť typickú anglickú kultúru. Momentálne už v City prevládajú cudzinci, čo je v poriadku. Nič proti tomu nemám. Všetci moji bývalí známi však z klubu odišli s výnimkou možno jedného kuchára, videoanalytika či fyzioterapeuta.

Aj preto, keď dnes komentujem zápasy City, to už neprežívam nejako zvláštne. Už to nie je ten klub, do ktorého som prestúpil a, najmä, im nedrukujem. Lebo ja nedržím place nikomu. Iba dobrému futbalu.

V roku 2008 kúpil Manchester City šejk Mansour. Dovtedy šlo o priemerný klub anglickej ligy. Ako ste vnímali ten prerod?

Dnes je moderné tréningové centrum hneď vedľa štadióna. Predtým bolo na periférii mesta - v dedinke Carrington, kúsok vedľa mal akadémiu aj Manchester United. Po jednej sezóne som odišiel na dovolenku a keď som sa vrátil, zostal som ohúrený.

Bola tam pristavená nová hala, dvojposchodová. Nové stroje. Neskutočné. Veľká zmena. Prišlo prestupové obdobie a začali sa veľké nákupy. Býval som v rodine, ktorá bola veľkým fanúšikom City. Ich syn Colin potom stále híkal. Viete, koho sme kúpili a za koľko miliónov?

Kapitánom City bol belgický obranca Vincent Kompany, ktorý bol v klube od roku 2008. Skúste ho opísať.

Keď som za ním chytal na tréningu, tak ma vždy podporil. Pohodový chlapík. Keď som sa prvýkrát vážnejšie zranil, tak sme pár mesiacov neskôr po mojej operácii spolu každý týždeň boxovali.