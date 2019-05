Hudáček sa za svoje slová ospravedlnil. Vysvetlili sme si to, vravel

Hokejista tvrdí, že svoje vyjadrenia myslel inak.

20. máj 2019 o 15:32

KOŠICE. Slovenský hokejový útočník Libor Hudáček sa ospravedlnil za svoje vyjadrenia po zápase proti Veľkej Británii na majstrovstvách sveta.

Tréner reprezentácie Craig Ramsay sa sťažoval, že za stavu 3:0 hráči prestali dodržiavať jeho pokyny.

„Začali sme si donekonečna prihrávať a prihrávať. Akoby si hráči povedali – skvelé, máme náskok, tak sa teraz poďme zabávať,“ vravel Ramsay

„Tréner bol nervózny, lebo sme nehrali to, čo od nás požadoval," priznal po zápase Hudáček.

„Ale sme Európania, Slováci. Hrali sme to, čo sme chceli my. Vyzeralo to inak, ako si predstavoval tréner, ale potešili sme divákov," doplnil.

Slováci napokon vyhrali 7:1.

Hudáček nechcel spochybniť trénera

Na druhý deň Hudáčka skritizoval bývalý hokejista a spolukomentátor RTVS Boris Valábik.

„Ak by sa niekedy pýtal (Hudáček – pozn. red.), prečo so svojím talentom, šikovnými rukami a korčuľovaním nehrá v NHL, alebo sa neudržal v kvalitnejšej súťaži, tak presne týmto vyjadrením, tu si na to sám nájde odpoveď," povedal Valábik.

Hudáček najskôr reagoval vo vyhlásení, ktoré vydal Slovenský zväz ľadového hokeja. Tvrdil, že išlo o nedorozumenie.

„Určite som tým nechcel naznačiť, že odmietame hrať systém, ktorý trénerský tím pod vedením Ramsayho zaviedol, alebo že si robíme na ľade, čo sa nám zachce," uviedol Hudáček.

„Chcel som len vtipne poznamenať na účet slovenských hokejistov, že pri určitom vedení v zápase sa začneme baviť a nedodržiavať pokyny trénera. Je samozrejmé, že potom s našou hrou nie je spokojný. Spokojní s hrou sme však neboli ani my," pokračoval Hudáček.

Ospravedlnil sa Ramsaymu aj hráčom

Po pondelňajšom tréningu národného tímu sa Hudáček k svojim vyjadreniam ešte vrátil.

„Ospravedlnil som sa trénerovi, hráčom aj vedeniu. Trošku inak sa to zobralo, ako som to myslel. Z tohto hľadiska je to pre mňa čierna bodka v turnaji. Máme to za sebou, vysvetlili sme si to a ideme ďalej,“ povedal hokejista.

„Tréner povedal, že chápe, čo som tým chcel povedať,“ doplnil.

K Valábikovej kritike sa vyjadril zmierlivo. „Asi je to jeho robota. Tak ako ja hrám hokej a musím hrať čo najlepšie, jeho robota je riešiť takéto veci,“ uviedol Hudáček.