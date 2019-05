Mladí Slováci začali obhajobu Slovakia Cupu víťazne, zdolali Mexiko

Hlas po zápase (zdroj: SFZ)

Albert Rusnák st. (tréner futbalistov SR "18"): "Pripravovali sme chalanov, aby sme vstúpili do turnaja víťazstvom. Pre psychickú pohodu hráčov, máme tu viacero nových chlapcov. Hráči splnili väčšiu časť taktických pokynov, dali do toho srdiečko aj niečo svoje navyše, a to prinieslo úspech. Chceme hrať ofenzívny futbal, ja ako tréner ho milujem, ale netreba zabúdať na defenzívu. Dnes sme to plnili v strednej zóne veľmi dobre, potom sme vyrážali do rýchlych brejkov.

Škoda, že finalizácia nebola podľa našich predstáv, zápas sme mohli rozhodnúť už skôr. V utorok nás čaká Anglicko, celý tím pracuje na regenerácii. Chalani, ktorí budú hrať, mali hneď tréning, tí, čo hrali dnes, naopak regeneračný, dostali doplnenie vitamínov, minerálov, všetkého, čo potrebujú. Anglicko má veľmi kvalitný tím, v stretnutí s Ruskom dominovali celých 80 minút. Už to nie je ostrovný futbal, hráči sú veľmi dobre fyzicky aj technicky pripravení. Verím, že aj my sa na nich dobre pripravíme."