Golden State si zahrá piate finále NBA po sebe, Portlandu nedopriali výhru ani vo štvrtom zápase

Warriors zvládli aj posledný zápas bez opôr.

21. máj 2019 o 9:58 SITA

PORTLAND. Odhodlane a nekompromisne kráčajú basketbalisti Golden State Warriors za obhajobou titulu v NBA.

V pondelok zvíťazili na palubovke Portlandu 119:117 po predĺžení a sériu finále play off Západnej konferencie ovládli suverénne 4:0 na zápasy.

Green rozhodol trojkou v predĺžení

Warriors si zahrajú vo finále NBA piaty rok po sebe a môžu získať z tohto obdobia štvrtý titul a celkovo siedmy pre svoju organizáciu. Súperom Golden State bude víťaz finálovej série Východnej konferencie Toronto - Milwaukee.

Bucks vedú v tejto sérii 2:1 na zápasy, štvrtý duel odohrajú v utorok v Toronte.

V zápase číslo 4 kládol Portland veľký odpor. Po prvom polčase viedli Trail Blazers 69:65 a po tretej štvrtine dokonca 95:87. Po trojke Zacha Collinsa desať minút pred koncom štvrtej štvrtiny náskok domácich narástol na 11 bodov (101:90), ale ani to im nestačilo.

Ďalší 5-minútový úsek hry vyhrali hostia 14:3 a zrovnali skóre na 104:104. Neskôr sa dokonca Warriors ujali vedenia 108:106, ale za stavu 111:111 sa išlo do predĺženia.

V ňom sa 40 sekúnd pred koncom blysol trojkou Draymond Green, zvýšil na 119:115 pre hostí a to už bol dostatočný náskok.

Domáci neskôr už len znížili Damianom Lillardom na 117:119. Ten istý hráč mohol aj rozhodnúť, ale 1,3 s pred koncom netrafil trojkový pokus.

Skúsení na oboch stranách ihriska

Tím Golden State sa opäť mohol spoľahnúť na svojho nezničiteľného streleckého lídra Stephena Curryho, ktorý počas vyše 47 minút na palubovke k 37 bodom (7 trojok) tentoraz pridal aj 13 doskokov a 11 asistencií.

Nemenej dôležitý triple-double zaznamenal Draymond Green s 18 bodmi, 14 doskokmi a 11 asistenciami. Portlandu nestačilo 30 bodov a 12 doskokov Meyersa Leonarda, ani 54 spoločných bodov dvojičky na rozohrávke CJ McColluma a Damiana Lillarda.

Hráči Trail Blazers si zahrali v konferenčnom finále prvýkrát od roku 2000.

"Ukázali sme, čoho sme naozaj schopní na oboch stranách ihriska. Nikdy sa nevzdávame, ani za nepriaznivého stavu. Také je naše nastavenie," uviedol Draymond Green, jeden z lídrov Golden State v celej sérii proti Portlandu.

"Už sme odohrali pár takýchto dôležitých zápasov a máme z nich nejaké skúsenosti. Snažili sme sa ich zúročiť," pridal postreh Stephen Curry.

Zvládli to aj bez opôr

Hráči Golden State postúpili do finále aj bez absentujúcej trojice dôležitých hráčov Kevin Durant, Andre Iguodala a DeMarcus Cousins. Zároveň sú prvým tímom po vyše 50 rokoch, ktorý si zahrá piate finále po sebe.

V rokoch 1957 - 1966 takúto jedinečnú sériu predviedli basketbalisti Bostonu Celtics. Ešte zaujímavejšie vyznieva štatistika, že Golden State sú len šiesty tím zo štyroch najväčších severoamerických profesionálnych súťaží s piatimi finálovými účasťami v neprerušenej sérii.

Okrem basketbalistov z kalifornského Oaklandu a už spomenutého Bostonu sa to podarilo aj hokejistom Montrealu Canadiens a New Yorku Islanders v NHL, futbalistom Clevelandu Browns v NFL a bejzbalistom New York Yankees v MLB.

NBA 2018/2019 - Finále Západnej konferencie - 21. máj:

Portland - Golden State 117:119 po predĺžení (35:36, 34:29, 26:22, 16:24 - 6:8)

/Konečný výsledok série: 0:4/

Najviac bodov: M. Leonard 30 (12 doskokov, 5 trojok), Lillard 28 (12 asistencií, 4 trojky), McCollum 26 (5 trojok) - Stephen Curry 37 (13 doskokov, 11 asistencií, 76 trojok), Draymond Green 18 (14 doskokov, 11 asistencií), K. Thompson 17