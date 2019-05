Kapitán Talianska Trivellato: Ľudia si z nás robili srandu, ale my sme zostali kompaktní

Dvadsaťšesťročný obranca vyzdvihol najmä silu kolektívu.

21. máj 2019 o 14:06 SITA

BRATISLAVA. Hokejisti Talianska sa aj o rok predstavia v elitnej kategórii majstrovstiev sveta.

V tzv. zápase o všetko na šampionáte na Slovensku zdolali v pondelok v rámci B-skupiny Rakúsko 4:3 po samostatných nájazdoch.

Taliani dvakrát viedli, ale Rakúšania vždy dokázali vyrovnať.

Rozhodla vôľa a kus šťastia

Keď obranca Sean McMonagle premenil rozhodujúci samostatný nájazd, na talianskej striedačke vypukla eufória podporená i fanúšikmi na zaplnených tribúnach Zimného štadióna Ondreja Nepelu.

"Je to neuveriteľné. Momentálne mnou lomcuje toľko emócií, celý sa trasiem. Ani nedokážem opísať, čo práve cítim. Každý deň sme verili, že sa môžme zachrániť. Aj po vysokých prehrách, aj keď sme nehrali úplne ideálne.

Verili sme, že sa môžeme zachrániť. V zápase proti Rakúsku sme ukázali náš charakter a zvíťazili sme. Som šťastný za každého člena nášho tímu," uviedol bezprostredne po stretnutí pre agentúru SITA kapitán talianskej reprezentácie Alex Trivellato.

Dvasaťšesťročný obranca vyzdvihol najmä silu kolektívu, ktorá Talianov hnala za dosiahnutím spoločného cieľa. "Duel s Rakúskom nebol o taktike ani ničom podobnom. Celé to bolo o tom, kto chcel to víťazstvo viac a komu prialo šťastie.

V samostatných nájazdoch je to 50 na 50. Náš brankár (Andreas Bernard) urobil dôležitý zákrok a Sean (McMonagle, pozn.) predviedol skvelý nájazd, ani si ho presne nepamätám. Je to súčasť hokeja," vyhlásil.

Ustáli kritiku

Hráči z Apeninského polostrova si udržali príslušnosť v A-kategórii svetového šampionátu napriek celkovému skóre 5:48 a debaklom 0:10 od Ruska, 0:9 od Švajčiarska či 0:8 od Česka.

"V ostatných desiatich dňoch sme sa museli vyrovnať s početnou kritikou. Ľudia si z nás robili srandu, ale my sme zostali kompaktní. Na štatistikách je jasne vidno, že je pred nami veľa práce.

Podarilo sa nám však udržať a to je teraz to najdôležitejšie. Uvidíme, ako nám to pôjde budúci rok. Verím, že sa zlepšíme a budeme pripravení na šampionát vo Švajčiarsku," dodal Trivellato.

Úspech môže pomôcť hokeju v Taliansku

Hokej v Taliansku nemá veľkú podporu. Absentuje hráčska i fanúšikovská základňa. Kapitán tímu verí, že aj víťazstvo nad Rakúskom môže pomôcť k rozvoju tohto zimného športu v krajine.

“ Bolo to úžasné. Nečakal som napríklad to, že aj v zápase proti Nórsku bude asi osemtisícová návšteva. Pamätám si môj prvý turnaj elitnej divízie v Minsku. Tam to tiež nebolo zlé. Teraz som však bol ohromený. „ Alex Trivellato

"Dúfam, že federácia a kompetentní ľudia budú stavať na tomto úspechu. Niečo také sa nepodarilo už dlho. Dúfam, že to prinesie viac mladých ľudí k hokeju a ešte viac fanúšikov. Aj preto, že budúci rok budeme hrať vo Švajčiarsku, čo je blízko Talianska. Budeme potrebovať veľkú podporu priaznivcov," uviedol obranca nemeckého Krefeldu.

Šampionát na Slovensku si užil. Okrem udržania sa medzi najlepšími mužstvami na svete si vychutnával aj každé stretnutie, k čomu výraznou mierou pomohli fanúšikovia v Bratislave.

"Bolo to úžasné. Nečakal som napríklad to, že aj v zápase proti Nórsku bude asi osemtisícová návšteva. Pamätám si môj prvý turnaj elitnej divízie v Minsku. Tam to tiež nebolo zlé. Teraz som však bol ohromený.

Veľká vďaka každému, kto si pozrel naše zápasy. Fanúšikovia zvyčajne nechodia na tie ‘menšie zápasy’, ak to tak môžem nazvať. Ale na nás bola vždy veľká návšteva, rozhodne som si to užil," uzavrel Alex Trivellato.