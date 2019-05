Havária? Nekričal som po nej - hurá, žijem, tvrdil Lauda

Zomrel slávny pilot F1 Niki Lauda.

21. máj 2019 o 15:30 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Päťdesiatpäť sekúnd je takmer nič. Krátky okamih v živote. Rakúšan Niki Lauda sa v prvý augustový deň v roku 1976 na necelú minútu ocitol priamo v pekle.

Sedel v plameňoch po havárii svojho vozidla na Veľkej cene Nemecka.

Hororová nehoda, pri ktorej takmer prišiel o život, ho preslávila viac ako všetky víťazstvá, ktoré dosiahol.

"Toto ma dostalo do povedomia ľudí, ktorí formulu 1 nesledovali. Aj babky na mňa ukazovali: To je ten popálený chudák. Ale nebolo to niečo, čo by som budoval," hovoril pre Süddeutsche Zeitung.

Trojnásobný majster sveta zomrel v pondelok vo veku 70 rokov. V posledných mesiacoch mal zdravotné problémy. Vlani podstúpil úspešnú transplantáciu pľúc.

Lenže v januári prekonal zápal pľúc a jeho stav sa postupne zhoršoval.

Smrť bola súčasťou hry

Smrteľné nehody neboli vo formule 1 v sedemdesiatych rokoch ničím výnimočným.

Takmer každý rok niekto zahynul.

„Smrť bola vtedy súčasťou hry. Vedeli sme o tom riziku a podstupovali sme ho. Lenže ani jeden z nás nepripúšťal, že môže na trati umrieť práve on,“ spomínal Lauda v rozhovore pre Frankfurter.

Nicolas Lauda Narodil sa do rodiny továrnika. Jeho dedo Hans vlastnil veľkú banku a niekoľko tovární. Rodine sa vášeň Nikiho pre rýchle autá nepozdávala a zavrhla ho.

Lauda však chcel súťažiť ako profesionál. Aby rozbehol svoju kariéru, zobral si v tom čase veľký úver.

Vo formule 1 štartoval prvýkrát v roku 1971. O štyri roky neskôr sa už stal majstrom sveta.

Titul získal spolu trikrát - v rokoch 1975, 1977, 1984. Celkovo odjazdil v F1 13 sezón.

Po skončení kariéry sa stal pilotom lietadiel a založil aerolínie Lauda Air, ktoré neskôr predal Austria Airlines. Po nich založil nízkonákladové aerolínie FlyNiki a Laudamotion.

V roku 2013 vznikol film Rivali, ktorý zobrazuje Laudov boj v roku 1976 o titul s Jamesom Huntom.

Risk to bol obrovský. Nielen preto, že vtedajšie monoposty formuly 1 nedokázali vodiča v prípade nehody ochrániť, ale na pretekárskych okruhoch chýbali vedľa cesty bezpečné zóny, kde by v prípade potreby vozidlo bezpečne spomalilo, a problém bol aj s rýchlym zásahom zdravotníkov.

Pretekári mali práve zo súťaže v roku 1976 na Nürburgringu obavy. Lauda bol za to, aby sa súťaž neuskutočnila. Súperi ho však prehlasovali.

„Pamätám si, že ma ráno pred štartom zastavil fanúšik a žiadal o autogram. Ešte mi vravel, že by mohol byť môj posledný. Hovorím si, nie si trochu drzý? Ale vravel to slušným spôsobom,“ opisoval Lauda pre Frankfurter.

Z plameňov ho vytiahli kolegovia

Preteky poznačil dážď, ktorý však ustal. Pretekári preto jazdili do boxov, aby si vymenili pneumatiky na suchú vozovku.

Lauda hneď v nasledujúcom kole vo vysokej rýchlosti stratil kontrolu nad svojím ferrari. V plnej rýchlosti narazil do betónovej steny pri ceste. Vozidlo sa odrazilo späť na trať a vzbĺklo.

Po náraze z hlavy bezmocného pilota odletela prilba. Vrak sa ešte hýbal po ceste, keď doň vrazilo zozadu ďalšie vozidlo.

Jazdecká chyba? Lauda v knihe Môj príbeh naznačil, že nehodu mohlo spôsobiť zlomené zavesenie ľavého zadného kolesa. Dodnes nie je jasné, čo zapríčinilo náraz, pretože oficiálna správa o nehode neexistuje.

Lauda bol majstrom, ale v danom momente mohol riziko podceniť a dostať šmyk.