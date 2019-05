Končí Ramsay pri reprezentácii? Zatiaľ je to tak, ako to bolo nastavené, vraví Šatan

Ramsayho prínos? Bol obrovský, tvrdí.

21. máj 2019 o 20:52 Juraj Berzedi

Rozhovor po zápase V Košiciach sa prvýkrát postavil pred médiá. Generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie MIROSLAV ŠATAN hodnotí účinkovanie tímu na šampionáte.

Ako hodnotíte domáce majstrovstvá sveta?

S dojmom a hrou som celkom spokojný. Nejaké body nám ušli v posledných minútach, respektíve v rozhodujúcich fázach zápasov. To nás mrzí. Mužstvo malo potenciál, aby sa dostalo do štvrťfinále. Chýbal nám k tomu kúsoček.

Je to sklamanie, keďže ste nesplnili cieľ, ktorým bol postup do štvrťfinále?

Nie je to veľké sklamanie, hoci sme mali cieľ postúpiť, čo sa nám nepodarilo. Všetkých to mrzelo, najmä záver zápasu s Nemeckom. Hoci je to klišé, dúfam, že sa z toho poučíme. A v dôležitých fázach zápasu budeme robiť veci, ktoré sa na ľade majú robiť.

Kanadskému trénerovi Craigovi Ramsaymu končí dvojročná zmluva. Je pravda, že končí na slovenskej striedačke?