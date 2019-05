Tatar: Už je to iné, do reprezentácie budeme chodiť pyšne

KOŠICE. „Takto dobre hrali Slováci naposledy na olympiáde vo Vancouvri 2010,“ priznal hokejový tréner a spolukomentátor RTVS Ján Pardavý.

Hoci slovenskí hokejisti na domácich majstrovstvách sveta nepostúpili do štvrťfinále, ich herný prejav zaujal fanúšikov i odborníkov.

Hrali odvážne, sebavedomo a aktívne.

Vyskočili viacerí hráči, o ktorých by to nikto pred šampionátom nepovedal. V kádri boli až siedmi hokejisti do 23 rokov.

Aká bude budúcnosť slovenského hokeja?

„Som pyšný na toto mužstvo. Získali sme naspäť množstvo slovenských fanúšikov. Ukázali sme, že hokej vieme hrať,“ priznal po turnaji útočník Tomáš Tatar.

Hráči prídu pyšne do reprezentácie

Očakávalo sa, či spolu s Richardom Pánikom prídu na domáce majstrovstvá sveta. Obaja hrali na šampionáte naposledy pred štyrmi rokmi.

V búrlivom období, v ktorom viedol reprezentáciu Zdeno Cíger a viacerí slovenskí hokejisti bojkotovali, sa v národnom tíme neukázali.

„Budúcnosť vyzerá lepšie ako pred týmto turnajom. Zbabrali sme závery, preto nie sme vo štvrťfinále. Treba hľadať viac pozitíva,“ naznačil Tatar.

Tým najväčším je, že aj v ďalších rokoch by v národnom tíme mohli hrať najlepší slovenskí hokejisti, čo v predošlých rokoch nebolo pravidlom.

Prečo?