Bývalý reprezentant: Nehral som automaty, ale na konci je temné obdobie

Martin Petráš je slovenský futbalový unikát.

28. máj 2019 o 15:38 Pavol Spál

Odvtedy ubehlo dvadsať rokov. Partia pod vedením trénera Dušana Radolského postúpila na majstrovstvá Európy do 21 rokov. A o rok si vybojovala aj účasť na olympijských hrách 2000 v Sydney. Žiadnej inej generácii sa to už v ére samostatnosti nepodarilo. MARTIN PETRÁŠ je stále jediným slovenským futbalistom, ktorý si zahral na majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov, na olympiáde i na majstrovstvách sveta. Okúsil aj Ligu majstrov.

Ceníte si túto štatistiku?

Ešte k tomu pridajme aj Európsku ligu. Rád na to spomínam. Teraz som už na druhej strane, ale úspechy si vážim. Z malej Prievidze som sa dostal do svetového futbalu. Teraz som agentom a snažím sa to vštepovať aj mojim hráčom. Talent nie vždy zaručí všetko. Úspechy sa dajú aj vydrieť. Nebol som výnimočný hráč, ale všetko som si vydrel. Za to som na seba hrdý.

S národným tímom do 21 rokov ste sa na európskom šampionáte v roku 2000 dostali až do semifinále. Ako to ovplyvnilo vašu kariéru?

Určite mi to pomohlo, lebo práve tam si ma všimli zástupcovia Jablonca, konkrétne tréner Jaroslav Hřebík. Potom som smeroval do Sparty Praha a neskôr som si zahral aj v Taliansku. Išiel som na ten turnaj ako náhradník, ale nakoniec som odohral dva zápasy. Európsky šampionát je veľká príležitosť pre hráčov ukázať sa a posunúť sa v kariére. Nielen mne to pomohlo, aj ostatní chalani sa dostali do veľkých klubov. Trebárs Vratislav Greško do Interu Miláno. Bol to veľký úspech, prebojovali sme sa aj na olympiádu.“

Malo vtedy Slovensko výnimočnú generáciu hráčov?

Iste, pretože odvtedy sme čakali sedemnásť rokov na ďalšiu účasť na majstrovstvách Európy. Podarilo sa nám to ako prvým v dejinách Slovenska a dostali sme sa aj na olympiádu. Viacerí z nás sa presadili aj v seniorskej reprezentácii. Boli sme dobrá partia. Šampionát sa navyše konal v Bratislave a mám z toho zážitok na celý život. Ešte teraz mám husiu kožu, keď si spomeniem na tie zápasy. Vtedy na nás chodilo pätnásť- až dvadsaťtisíc fanúšikov. Musíme tú generáciu považovať za úspešnú.

Mnohí športovci nezvládnu ukončenie kariéry. Aké sú vaše skúsenosti?

Ten prechod je veľmi ťažký.

Český futbalista Tomáš Řepka nazval ukončenie kariéry polosmrťou. Odráža to prirovnanie realitu?

Súhlasím s ním. V nedávnej minulosti spáchalo samovraždu niekoľko českých futbalistov, čo sa ma dotklo. Ďalší majú psychické problémy. Rozprávam sa s viacerými hráčmi, ktorí už majú viac ako tridsať rokov. Rozoberáme, čo robiť ďalej po skončení kariéry.

Nie je to jednoduché. Treba sa na to pripraviť už skôr a myslieť vopred na zadné vrátka. Je dobré študovať alebo sa niečomu popri futbale venovať. Aj ja som skončil zo dňa na deň a nevedel som zrazu, čo ďalej. Zhruba rok som sa hľadal. Bolo to temné obdobie.