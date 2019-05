Valábik: Pre Ramsayho musí byť frustrujúce, keď ho stále nechápu

Bývalý hokejista hodnotí Slovákov na MS v hokeji.

22. máj 2019 o 10:15 Marián Szűcs, Juraj Berzedi

Rozhovor pre denník SME Hovorí, že bez troch zlých minút na šampionáte by teraz boli ulice plné ľudí. Bývalý hokejista BORIS VALÁBIK rozoberá výkony slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta.

Slovenský tím zaujal odvážnymi výkonmi proti silným súperom, dával veľa gólov, ale do štvrťfinále opäť nepostúpil. Aký turnaj odohrala reprezentácia z vášho pohľadu?

Tri minúty v dvoch zápasoch nás stáli to, že sa teraz neradujeme a ulice nie sú plné ľudí. Nemôžem to považovať za zlyhanie, chalani nechali na ľade všetko. Veľmi sa mi páčila hra tímu a myslím, že sa páčila aj ľuďom.

A páčila sa im preto, že tím dodržiaval systém, ktorý mu stanovil tréner. Vidíme, že systém sa nevylučuje s atraktivitou a bobrou hrou, chalani hýbali nohami.

Nemôžem tím kritizovať takmer za nič. Veľmi sa mi to páčilo. Bavíme sa o troch zlých minútach.

Čím si ich vysvetľuje? Bola za tým smola, náhody, neskúsenosť, podľahnutie atmosfére?

Síce som kritizoval Martina Marinčina, ale bol to jeden z našich najspoľahlivejších obrancov. Spravil chybu na modrej čiare pred tretím gólom Nemecka. Podľa mňa to bolo zo stresu. To presne odzrkadľuje slovenský tím na tomto šampionáte.

Marinčin bol najproduktívnejším obrancom, v defenzíve skvelý, a spravil dve chyby, predtým spolu s Jarošom pri druhom góle Nemcov. Ale nemám srdce ho kritizovať.

Pri vyrovnávajúcom góle chcel Martin vyhodiť puk tak, aby nebolo zakázané uvoľnenie. Chcel puk poslať tak vysoko nad hráča, aby preletel, ale zároveň tak slabo, aby nedoletel za bránkovú čiaru. Snažil sa o správnu vec.

A posledný gól - chalani si v tej atmosfére mysleli, akoby sme prehrávali. Pritom bola remíza. Ale oni mali v hlave – poďme s tým ešte niečo spraviť.

Preto sa Martin snažil o kľučku na modrej čiare. Ideme ho za to haniť a kritizovať? Ja si to nedovolím, lebo viem, o čo mu išlo.

Ako ste vnímali rozhodujúci gól Kanady?

Dostať gól 1,8 sekundy pred koncom je čisté nešťastie. Keď som si tie góly Kanady v presilovkách pozeral na videu, centimetre rozhodovali, či Sekera zblokuje strelu, predtým Marinčin.

Nebyť tých centimetrov a troch minút, bavíme sa teraz úplne inak. Tím odohral veľmi dobrý turnaj, ale hokej niekedy jednoducho nie je fér. Nie vždy vyhrá ten, kto je lepší a tvrdšie pracuje. Proti Nemecku sme boli lepším tímom, ale posledné dve minúty sme nezvládli.

Brankári sa v zostave každý zápas striedali a tím do konca turnaja nenašiel jednotku. Ako hodnotíte ich výkony?