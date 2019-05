Kuzminová vyžrebovala Banskej Bystrici súpera v Lige majstrov

Banská Bystrica sa predstaví v G-skupine.

22. máj 2019 o 16:46 SITA

BRATISLAVA. S hokejistami švédskeho tímu Färjestad Karlstad, nemeckého Red Bullu Mníchov a švajčiarskeho klubu HC Ambri-Piotta sa stretnú hráči úradujúceho slovenského majstra HC ´05 iClinic Banská Bystrica v základnej G-skupine Ligy majstrov 2019/2020.

Rozhodol o tom stredajší žreb v Bratislave počas MS na Slovensku. Banskú Bystricu ťahali z posledného 4. koša. Vopred vedeli, že sa nestretnú s tímami z rovnakého okruhu (Junosť Minsk, Frisk Asker, Grenoble, Rungsted, Cardiff, Tychy, Belfast).

"Úspech v hokeji a biatlone závisí od mnohých faktorov. Hokej mám veľmi rada a teraz, keď mám po individuálnej kariére, možno budem mať šancu sledovať viac zápasov, možno aj v Lige majstrov," povedala úspešná biatlonistka Anastasia Kuzminová, ktorá sa podieľala na bratislavskom žrebe a Banskobystričanom jej ruka priradila Švajčiarov.

Banská Bystrica si v základnej skupine zmeria sily aj s finalistami ostatnej edície z Mníchova.

V prvej fáze súťaže sa nemôžu stretnúť mužstvá z rovnakej krajiny. Každý účastník odohrá od 29. augusta do 16. októbra šesť duelov, tri doma a tri vonku. Do play off postúpia najlepší dvaja z každej skupiny. Nový šampión bude známy 4. februára 2020.

Aj v predchádzajúcej piatej sezóne LM zastupovali Slovensko banskobystrickí hokejisti, v minulosti sa v tejto súťaži predstavili aj HK Nitra a HC Košice. Pre tím spod Urpína to bude už tretia účasť v LM.