Ramsay ani raz nepostúpil do štvrťfinále. Prečo všetci chcú, aby ostal?

BRATISLAVA. Keď pred dvoma rokmi generálny manažér Miroslav Šatan na vyhlásení ankety Hokejista roka oznámil, že novým trénerom reprezentácie sa stane Craig Ramsay, mnohí ľudia v sále si začali jeho meno vyťukávať do Googlu.

Kto to je?

Reprezentácia mala v tom roku za sebou mizerný šampionát. Tím pod vedením Zdena Cígera sa ledva udržal v elitnej kategórii.

Šatan dopredu naznačoval, že nového trénera bude hľadať v zahraničí.

Kanadský dôchodca

Bolo jasné, že nájsť špičkového odborníka, ktorý bude voľný a slovenský hokej ho dokáže zaplatiť, nebude jednoduché.

Šatanovi napokon vyšla hneď prvá voľba. Bol ňou Kanaďan Ramsay, vtedy 66-ročný čerstvý dôchodca. Obaja sa poznali zo spoločného pôsobenia v Bostone.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Končí Ramsay pri reprezentácii? Zatiaľ je to tak, ako to bolo nastavené, vraví Šatan

„V šestnástich som odišiel z domu, aby som hral hokej. A ostal som pri ňom ďalších päťdesiat rokov. Keď som skončil a mal som konečne voľno, prvý raz po toľkých rokoch, ozval sa Miro,“ opisoval pre SME Ramsay.

Bývalý útočník odohral za štrnásť rokov v NHL vyše tisíc zápasov. Ďalších tridsať rokov pôsobil v najlepšej lige sveta zväčša v pozícii trénera.

„Nemôžem nič zaručiť. Iba to, že ako tréner si urobím svoju prácu najlepšie, ako viem. A to, že hráči podajú maximálny výkon. To jediné garantujem,“ hovoril Ramsay.

Ramsayho podpora: 95 percent

Prvým veľkým turnajom, na ktorom národný tím viedol, bola olympiáda v Pjongčangu. Slováci síce najskôr zdolali neskorších šampiónov Rusov, ale potom už iba prehrávali a skončili na predposlednom 11. mieste.

Na nasledujúcich dvoch majstrovstvách sveta tím pod Ramsayho vedením skončil na deviatom mieste a nepostúpil do štvrťfinále. A to je v poslednom období pre slovenský hokej hranica medzi úspechom a neúspechom.

Ramsay ju neprekročil. Nedosiahol s reprezentáciou výsledok, ktorý by sa dal jednoznačne zaradiť do kategórie – úspech.

O to zaujímavejšia je reakcia fanúšikov. V ankete na sme.sk dostali otázku, či by mal Ramsay ostať, alebo by mal reprezentáciu prevziať iný tréner. Do štvrtka rána hlasovalo vyše 9-tisíc čitateľov.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Hodnotíme Slovákov na MS: Ako obstáli Marinčin, Pánik či Hudáček?

A výsledok? Vyše 95 percent hlasujúcich si želá, aby Ramsay ostal.

Po dvoch rokoch, počas ktorých sa na veľkom turnaji ani raz s tímom nedostal do štvrťfinále. K bojom o medaily sa ani nepriblížil.

Ako je možné, že má takú podporu? Čo také s reprezentáciou spravil, že ho chcú fanúšikovia vidieť na striedačke naďalej? A sú jeho výsledky naozaj neúspechom?