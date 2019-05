Americká novinárka: Netuším, koľko hráči žúrujú. Je to však dlhý turnaj

Novinárka Julie Robenhymerová si obľúbila majstrovstvá sveta.

23. máj 2019 o 21:03 Marián Szűcs, Juraj Berzedi

Rozhovor pre denník SME Na Slovensku sú to jej šieste majstrovstvá sveta v pozícii novinárky. O hokeji rozpráva s veľkým nadšením. „Keď stretnem hráča prvý raz, vidím otáznik v jeho hlave – čo tu táto robí?“ priznáva americká novinárka JULIE ROBENHYMEROVÁ.

V roku 2005 ste sa stali Miss New Jersey. Ako sa z dievčaťa, ktoré vyhrá súťaž krásy, stala športová novinárka?

Odmalička som bola fanúšičkou hokeja spolu s rodičmi. Mali sme permanentky na zápasy Philadelphie Flyers. Musela som rodičom klamať, že mám urobené domáce úlohy, aby ma pustili na zápas.

Pritom som si ich robila ráno v autobuse cestou do školy. Neskôr som chodila do miestnych športových podnikov, kde som pozerala hokej. Nezáležalo na tom, kto hral. Hokej som milovala. Už vtedy som vedela, že by som si chcela zarábať sledovaním hokeja.

Kedy ste začali písať o hokeji?

Už na strednej škole som o ňom písala. Neskôr som študovala na univerzite v Massachusetts žurnalistiku a športový manažment. Ihneď som sa špecializovala na hokej.

Po škole som začala pracovať pre hokejový tím.Pripravovala som vizitky hráčom. Nesledovala som zápas ako celok, ale vždy som sa zamerala na konkrétneho hráča. Poukazovala som na to, čo robí na ľade i mimo neho a prečo by si ho mali ľudia všímať.

V rozhovore sa tiež dočítate: Aký priestor dostáva v amerických médiách hokejový šampionát na Slovensku? Aké má skúsenosti so slovenskými hokejistami? Kto je jej obľúbený respondent? V čom je výnimočný tréner Craig Ramsay? Správajú sa k nej hokejisti inak ako k mužom - novinárom? Je pravda, že zámorskí hokejisti na majstrovstvách sveta veľa žúrujú?

V zámorí vrcholia v tomto období boje o Stanleyho pohár. Prečo dávate prednosť majstrovstvám sveta?

Moja prvá skúsenosť s medzinárodným hokejom bola na juniorskom šampionáte do 20 rokov. Zaľúbila som sa do tej atmosféry, národnej hrdosti, fanúšikov. V roku 2012 ma oslovili z mediálneho oddelenia Americkej hokejovej federácie, či by som nešla na seniorský šampionát. Rada cestujem a spoznávam nové miesta. A vtedy bol šampionát v Helsinkách. Tak som sa rozhodla ísť na desať dní. Bol to veľký zážitok a vedela som, že sa na majstrovstvá chcem vrátiť. Nasledujúce dva roky som pracovala v čase šampionátu na iných projektoch, ale od roku 2015 som nechýbala na žiadnom.

Na šampionátoch často nehrávajú najväčšie hviezdy. Čo vás na tomto turnaji láka?

To, že mám šancu sa podeliť o príbehy hráčov na turnaji. Som jedna z mála novinárok zo Severnej Ameriky, ktorá chodí na svetové šampionáty. Mám príležitosť hovoriť s hráčmi, spoznať sa s nimi a vyrozprávať ich príbeh autentickejšie.Môžem ísť viac do hĺbky.

Pracujem na voľnej nohe pre viacero tímov NHL. Na Slovensku píšem pre New Jersey Devils, Detroit Red Wings, Edmonton Oilers a Vancouver Canucks. Budem mať článok v New York Times, viacero ďalších robím pre Elite Prospects.

Ako sa vám páčila atmosféra v Košiciach?

Slovenských fanúšikov som si rýchlo obľúbila.