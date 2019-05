Kanadský hrdina Stone sledoval časomer a v duchu si počítal sekundy

Švajčiari utrpeli bolestivú prehru.

23. máj 2019 o 22:16 TASR

KOŠICE. Hokejisti Kanady vo štvrťfinálovom zápase proti Švajčiarsku dokázali, že góly v záveroch zápasov sú im blízke.

Gólom 0,4 sekundy pred koncom riadneho hracieho času potvrdili známu pravdu o tom, že sa vyplatí hrať celých 60 minút. Pre Švajčiarov išlo o bolestivú prehru, ktorá ich stopla na ceste za obhajobou finálovej účasti.

Kanaďania sa snažili diktovať hru, viac sa snažili v ofenzíve, ale gólovo údernejší boli Švajčiari. Tí išli do vedenia 1:0 v 19. minúte, keď Andrighetto skóroval 22 sekúnd pred prvou prestávkou.

Gól Hischiera na 2:1 prišiel 3 sekundy pred druhou sirénou a preteky o najneskorší gól zápasu vyvrcholili v tretej časti.

V nej Kanaďania potvrdili, že zvládajú aj túto disciplínu a Seversonov gól pri powerplay dosiahli 0,4 sekundy pred vypršaním riadneho hracieho času.

"Ja som nevedel, koľko času zostáva do konca, no keď som to videl v zázname, tak som sa zasmial, že som si to fakt načasoval ideálne," poznamenal s úsmevom obranca Damon Severson, ktorého strela prepadla brankárovi Genonimu.

"Ja som sledoval časomer a v duchu som počítal sekundy. Tušil som, že ten gól bude uznaný, mal som dobrý pocit," poznamenal Mark Stone, ktorý bol hlavný strojca kanadského víťazstva.

Pri Seversenovom góle si pripísal asistenciu, predtým vyrovnal na 1:1 a v predĺžení napokon rozhodol o kanadskom postupe do bratislavského semifinále.

Švajčiari sa po presune do Košíc hotovali zaskočiť favorizovaného súpera. V B-skupine predviedli viacero kvalitných výkonov a proti Kanade chceli zopakovať vlaňajšie semifinálové víťazstvo.

Mali to nádejne rozohrané a hoci dvakrát viedli, napokon sa pre nich šampionát skončil smutne.

"Je to frustrujúce prehrať takýmto spôsobom. Máme výborné mužstvo a dodržiavali sme systém hry. Na Kanadu sme si verili, hrali sme obetavo a hádzali sa do striel. Žiaľ, nestačilo to. Po góle na 2:2 sa dostali do veľkej výhody a tú zužitkovali. Bolí nás to," priznal útočník Nino Niederreiter.