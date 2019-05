Říha mohol ísť na pivko. Česi zvládli Nemcov a budú hrať o medaily

Semifinále ponúkne zápasy Kanada – Česko a Rusko – Fínsko.

24. máj 2019 o 2:09 Marián Szűcs

BRATISLAVA. Na hokejových majstrovstvách sveta na Slovensku si o medaily zahrajú Rusko, Kanada, Fínsko a Česko.

Kým prvé tri krajiny zvládli tesné štvrťfinálové zápasy, Česi postúpili jednoznačne. Aspoň podľa výsledku to tak pôsobí – Nemcov zdolali 5:1.

Na ľade to však bolo oveľa vyrovnanejšie. Až do 45. minúty bol stav 1:1. Potom však skóroval kapitán Čechov Jakub Voráček a jeho tím si už záver zápasu postrážil.

Kubalík zavrel očí a pálil

„Tlak bol obrovský, písali ste o Nemcoch, že sú takmer olympijskými víťazmi,“ jemne karhal český tréner Miloš Říha novinárov zo svojej krajiny.

Českí hráči naozaj dlho pôsobili, akoby boli v kŕči, nedokázali sa cez Nemcov presadiť.

„Keď je stav 1:1, človek na to stále myslí, nechce urobiť chybu. Ale keď sme dali druhý gól, hralo sa nám oveľa ľahšie, viac sme si začali dovoľovať. Ten moment nás nakopol. Som hrozne rád, že sme to zvládli,“ odfúkol si útočník Dominik Kubalík, ktorý Čechov definitívne upokojil stretím gólom. Puk napálil parádne do horného rohu bránky Philippa Grubauera.

„Chcel som len spraviť buly v ich pásme. Na brankára som sa ani nepozrel, len som zavrel oči a vystrelil,“ s úsmevom opisoval Kubalík.

Na medailu čakajú sedem rokov

„Ťažili sme z trpezlivosti a disciplíny. Na začiatku sme boli nervózni, zle sme kombinovali, robili sme chyby. Druhý gól nás upokojil,“ priznal aj Říha.

„Pre nás je dôležité, že sme sa po dlhej dobe presadili a český hokej sa posunul o malý kúsok vyššie,“ doplnil.

Česi boli v semifinále majstrovstiev sveta naposledy v rokoch 2014 a 2015, v oboch prípadoch však skončili bez medaily. Na predchádzajúcich troch šampionátoch vypadli už vo štvrťfinále.

Medailu naposledy získali v tom istom roku ako Slováci. Na majstrovstvách sveta 2012 brali bronz, slovenský tím striebro.

Bronzovú priečku obsadili Česi aj na predchádzajúcom šampionáte na Slovensku v roku 2011.

Najskôr pivo, potom Kanada

V semifinále narazia Česi na Kanadu (hrá sa v sobotu o 19.15). „Bude to ťažké, Kanaďania majú výborný tím,“ reagoval Ondřej Palát, útočník Tampy Bay.

„Proti Kanade sú to vždy veľké zápasy, máme s nimi bohatú históriu,“ pridal sa Michael Frolík, ktorý takisto hráva NHL za Calgary.

Kanaďania pritom boli vo štvrťfinále na pokraji vyradenia. So Švajčiarmi prehrávali 1:2 a senzačne vyrovnali 0,4 sekundy pred koncom tretej tretiny. V predĺžení strelil rozhodujúci gól útočník Mark Stone.

V základnej skupine okúsili túto kanadskú špecialitu aj Slováci, ktorí prehrali po góle 1,8 sekundy pred koncom.

„Že majú Kanaďania šťastie? Neviem, či je to šťastie alebo skúsenosť,“ reagoval Palát.

„Myslím, že sa dá hrať s každým,“ verí pred semifinále tréner Říha. Debatovať o Kanade sa mu však príliš nechcelo. „Teraz pôjdeme na pivko. Potom začneme zase pracovať,“ uškrnul sa.

Skvelý obrat Fínov

Rusi vo štvrťfinále nad Američanmi neustále viedli a tesný náskok si napokon udržali až do konca, vyhrali 4:3.

Kanada sa vytrápila so Švajčiarmi a predĺženie rozhodovalo aj o víťazovi škandinávskeho štvrťfinále, hoci na začiatku druhej tretiny to tak vôbec nevyzeralo. Švédi vtedy viedli už 3:1.

Fíni však dokázali rýchlo vyrovnať. Potom pridali Švédi štvrtý gól a dlho sa zdalo, že bude rozhodujúci. Minútu a pol pred koncom tretej tretiny však dotlačil puk za chrbát Henrika Lundqvista fínsky kapitán Marko Anttila.

Nasledovalo predĺženie a to už po 97 sekundách ukončil krásnou strelou hrdina večera Sakari Manninen. Okrem rozhodujúceho zásahu predtým asistoval pri troch góloch.

Získajú opäť na Slovensku titul?

„Stále sme verili. V zápase, ktorý sa hral pred naším súbojom proti Švédsku, dala Kanada vyrovnávajúci gól necelú sekundu pred koncom. Keď sa nevzdávate, dejú sa takéto veci,“ tešil sa fínsky útočník Juho Lammikko.

Švédi vyhrali majstrovstvá sveta vlani aj predvlani. Hoci na Slovensko prišli s hviezdnym tímom, zlatý hetrik nezavŕšia.

Naopak, Fíni majú na turnaji takmer výlučne iba hráčov z európskych klubov. Pred šampionátom im príliš neverili ani vlastní fanúšikovia, ale teraz budú hrať o medaily. V semifinále nastúpia proti Rusku (v sobotu o 15.15).

Mimochodom, svoj posledný titul majstrov sveta získali Fíni pred ôsmimi rokmi - na šampionáte na Slovensku.