Armstrong o dopingovej minulosti: Nezmenil by som nič

Podľa bývalého cyklistu urobili, čo museli, aby zvíťazili.

24. máj 2019 o 8:42 TASR

WASHINGTON. Bývalý americký cyklista Lance Armstrong prehovoril o svojej dopingovej minulosti. V interview, ktoré v stredu odvysielala televízia NBC, povedal, že by nič nezmenil na svojom vtedajšom konaní.

Armstronga zbavili v roku 2012 všetkých siedmich titulov, ktoré získal na Tour de France (1999 - 2005), na základe správy Antidopingovej agentúry USA (USADA). Odvtedy má zákaz súťažne sa zúčastňovať na športových podujatiach. Po rokoch popierania sa o rok neskôr v takisto v televíznom rozhovore priznal k užívaniu zakázaných podporných látok.

"Nezmenil by som nič z toho, ako som si počínal. Teda zmenil, ale toto je na dlhšiu odpoveď. V prvom rade by som nezmenil lekcie, ktoré som dostal. Ak by som tak nekonal, nenaučil by som sa ich, nevyšetrovali a nepotrestali by ma. Keby som len dopoval a nič by som nepovedal, nič z toho by sa nestalo. Nič," citovala 47-ročného Američana agentúra DPA.

Armstrong sa v interview venuje svojim cyklistickým začiatkom, spôsobom vo svete zakázaných látok či rozhodnutiam, ktoré urobil počas kariéry: "Urobili sme, čo sme museli, aby sme zvíťazili. Nebolo to legálne, ale nezmenil by som nič. Či už ide o stratu peňazí, alebo o to, že som sa z hrdinu stal nulou."