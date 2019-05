Slovenké plážové volejbalistky postúpili v Číne do play off

Zápas druhého kola o postup do play off jasne zvládli.

24. máj 2019 o 9:09 SITA

ŤIN-ŤIANG. Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová prenikli zo základnej D-skupiny do play off na tohtotýždňovom turnaji World Tour kategórie Four stars v čínskom Ťin-ťiangu (22. - 26. mája 2019).

Slovenky ako nasadené dvadsiatky po štvrtkovej tesnej prehre 1:2 s Poľkami Kingou Wojtasikovou a Katarzynou Kociolekovou v piatok v dueli o postup zo skupiny zvíťazili 2:0 (18, 10) nad thajskými kvalifikantkami Varapatsorn Radarongovou a Khanitthou Hongpakovou.

Dubovcová a Štrbová nastúpia v piatok o 10.00 h SELČ (16.00 h miestneho času) v 1. kole play off proti rakúskym dvadsaťpäťkám Katharine Schützenhöferovej a Lene Plesiutschnigovej.

Pred tromi týždňami v rovnakej fáze trojhviezdičkového turnaja v malajzijskom Kuala Lumpur zvíťazili Slovenky nad touto rakúskou dvojicou 2:0 (18, 11).

World Tour 2018/2019 v plážovom volejbale - Four stars - Ťin-ťiang (Čína)

2. kolo D-skupiny - o postup do 1. kola play-off:

Varapatsorn Radarongová, Khanittha Hongpaková (Thaj.-29) - Natália Dubovcová, Andrea Štrbová (SR-20) 0:2 (-18, -10)

1. kolo play-off:

Katharina Schützenhöferová, Lena Plesiutschnigová (Rak.-25) - Natália Dubovcová, Andrea Štrbová (SR-20) /10.00 h SELČ/