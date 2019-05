Van Gerwen piatykrát ovládol šípkarskú Premier League, je jeden triumf od rekordu

Prípadnou ďalšou výhrou vyrovná legendárneho Phila Taylora.

24. máj 2019 o 9:40 SITA

BRATISLAVA. Holanďan Michael van Gerwen sa stal víťazom prestížnej šípkarskej súťaže Premier League. Pre rodáka z Boxtelu je to už piate víťazstvo z tohto podujatia v kariére a zároveň štvrté po sebe.

Už len jeden triumf ho tak delí od vyrovnania rekordu legendárneho Phila Taylora. Hráč s prezývkou "Mighty Mike" najlepšie zvládol rozhodujúce štvrtkové súboje v londýnskej O2 Arene.

V rámci záverečného Final Four zdolal najskôr v semifinále Daryla Gurneyho 10:7 a vo finále si s priemerom viac než 103 bodov poradil s Robom Crossom jednoznačne 11:5.

"Je to fenomenálne vyhrať znovu a už po piatykrát. Bol to úžasný, no tiež náročný turnaj. Rob Cross na mňa tlačil počas celej Premier League, dnes ale minul niekoľko dôležitých šípok, čo som dokázal využiť. Tento titul pre mňa veľa znamená," cituje Holanďana britský portál BBC.

Za spomenutý triumf získal Michael van Gerwen prémiu vo výške 250-tisíc libier. Zaujímavosťou je, že v Premier League štartoval doposiaľ sedemkrát a zakaždým hral vo finále. Neúspešný bol len v rokoch 2014 a 2015, keď boli nad jeho sily krajan Raymond van Barneveld, resp. Škót Gary Anderson.