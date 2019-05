Bývala kapitánka Slovenska predviedla obscénne gesto, pobúrila súpera

Mikulčík sa za nevhodnú oslavu ospravedlnila.

24. máj 2019 o 11:55 SITA

PRAHA/MOST. Bezprostredne po vyvrcholení finálových bojov o český titul medzi hádzanárkami DHK Baník Most a DHC Slavia Praha (2:0 na zápasy pre obhcajcu z Mosta, pozn.) preniklo prostredníctvom sociálnych sietí na verejnosť video, ktoré pobúrilo tábor zdolaného pražského finalistu. Na záberoch zo šatne DHK Baník je slovenská opora Lucia Mikulčík.

Nevhodná oslava v šatni

"Keď som videl hneď po skončení duelu video, kde si táto hráčka, mamička ročného dieťaťa, nevhodným gestom akoby vytiera prirodzenie slávistickou ponožkou so slávistickou hviezdou, som rád, že takto morálne poklesnuté indivíduá a primitívov v klubu nemáme," ostro sa vyjadril rozhovore pre klubový web prezident Slavie Richard Toman.

"Viem, ako sa oslavujú víťazstvá s najväčšími rivalmi ešte z čias, keď som sám hrával. Lenže toto video je verejne zdieľané, ide o absolútne nechutné zhanobenie symbolu nášho klubu, ktorý tento rok slávi 100. výročie svojho založenia. Kde boli ´čierni anjeli´ pred 10 rokmi. My ako športovci ich silu akceptujeme.

Bol som medzi prvými, kto krátko po zápase súperovi a predstaviteľom klubu zagratuloval s tým, že titul zaslúžene získal najlepší český hádzanársky klub súčasnosti. Toto je však už jednoducho cez čiaru," pokračoval.

Mikulčíková sa ospravedlnila

Na celú "kauzu" zareagoval aj DHK Baník Most, ktorý vo štvrtok večer zverejnil stanovisko hráčky Lucie Mikulčík aj s ospravedlnením.

"Po stretnutí sa v návale eufórie a emócií v kabíne odohrá množstvo vecí, na ktoré sa človek s odstupom času a čistou hlavou pozerá inak. Podstatné však je, že by tieto veci mali vždy zostať za stenami šatne.

To, že sa video dostalo na verejnosť, je nepríjemnosť, ktorá ma mrzí. Bolo to nešťastné, ale nechcela by som, aby to malo negatívny dopad na trénerov, realizačný tím a prípadne vedenie klubu, ktorí nemajú s celou záležitosťou nič spoločné.

Medzi hráčkami síce panuje tradične veľká rivalita, ale rozhodne som nemala v úmysle poškodiť dobré meno Slavie Praha," uviedla bývalá kapitánka slovenskej reprezentácie. Slavia ospravedlnenie prijala a celú kauzu považuje za uzavretú.

Mimochodom, v spomenutom rozhovore sa Toman vyjadril na jej adresu aj v pozitívnom zmysle.

"V zápasoch s Mostom bolo vidieť, že nám chýbajú typy ´zabijakov´, hráčok ako napríklad Lucia Mikulčík, teda abnormálne vyhecovaných, ktoré dokážu namotivovať a strhnúť ostatné k absolútnemu výkonu."