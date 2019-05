Mladí Slováci zabojujú o návrat medzi elitu doma, turnaj bude v Piešťanoch

Hokejisti do 18 rokov vypadli z elitnej kategórie.

24. máj 2019 o 14:27 SITA

Hokejisti do 18 rokov - ilustračná fotografia.(Zdroj: TASR)

PIEŠŤANY. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov zabojujú o návrat do elitnej kategórie majstrovstiev sveta v domácom prostredí. Budúcoročný turnaj I. divízie skupiny A svetových šampionátov budú hostiť od 13. do 19. apríla Piešťany.

Mladí Slováci budú súperiť o jedinú postupovú pozíciu s Dánskom, Nórskom, Kazachstanom, Japonskom a Francúzskom. O dejisku podujatia sa rozhodlo vo štvrtok na Kongrese Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) v Bratislave.

Prečítajte si tiež: Slovenskí mladíci vysoko prehrali a vypadli z elitnej kategórie

Slovenská "osemnástka" koncom apríla po siedmich rokoch opustila najvyššiu výkonnostnú úroveň MS, keď v baráži o záchranu podľahla Švajčiarom 1:2 na zápasy. V rovnakej situácii sa ocitla aj v roku 2011 a v nasledujúcom roku Slovensko taktiež hostilo majstrovstvá sveta druhej najvyššej kategórie.

V Piešťanoch vtedy v konkurencii Nórska, Talianska, Francúzska, Slovinska a Japonska nestratilo ani bod. Mužstvo okolo Martina Réwaya či Marka Daňa triumfovalo vo všetkých piatich stretnutiach so skóre 30:6 a ihneď postúpilo späť medzi svetovú elitu.