Ruský tréner našiel recept na úspech, jeho idea je prostá

Rusi majú v tíme viac mladých hráčov.

24. máj 2019 o 16:44 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Finálový zápas na majstrovstvách sveta v roku 2008 v Quebecu si ruský hokej dal do výkladnej skrine.

Pre Rusov to bol prvý titul po dlhých pätnástich rokoch a vybojovali ho nad skvele hrajúcou Kanadou po predĺžení. Vyrovnávajúci aj víťazný gól dal vtedy mladý Iľja Kovaľčuk.

Ruský hokej, to bolo priam niečo nevídané. Po rozpade Sovietskeho zväzu na to doplatil aj hokej. Najlepší hráči odišli do Ameriky, na šampionáty sa nevracali a domáca liga stratila kvalitu. Zlaté medaily sa stali pre Rusov len snom.

Larionov: Majú silu

Finále MS 2008 v Quebecu to zmenilo a predznamenalo príchod novej generácie, ktorá z veľkých turnajov začala pravidelne nosiť medaily.

A súčasný výber na MS v Rusku porovnávajú práve s víťazným spred jedenástich rokov.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/otFm6TKpHjM

„Takto parádne sme nehrali od majstrovstiev v Quebecu a Berne 2009. Porovnanie s červenou mašinou nikdy nebolo akurátnejšie,“ píše denník Sport express. Spojenie červená mašina sa v Rusku uchytilo v prípade mužstiev, ktoré získali zlato na majstrovstvách sveta alebo na olympijských hrách.

„Zastaviť ich bude ťažké. Tento tím má obrovskú silu v útoku, okrem toho hrá rýchlo a hráči sú zruční. Môžu zdolať každého,“ myslí si aj slávny Igor Larionov, ktorý zažil ešte časy, keď bola zborná postrachom všetkých súperov.

Nik nie je rýchlejší ako puk

Výnimočnosť tímu v Bratislave mnohí vnímajú cez hviezdne obsadenie. V mužstve sú hráči, ktorí si urobili meno v NHL.

Lenže práve tí najslávnejší z nich už patria skôr k odchádzajúcej generácii - Iľja Kovaľčuk, Alexander Ovečkin, Jevgenij Malkin.