Žilina v stretnutí bohatom na góly zdolala Ružomberok, Dunajská Streda nedala Michalovciam šancu

Hlasy po zápase

Jaroslav Kentoš, tréner Žiliny: "Chlapcov musím pochváliť za prístup. Nebolo jednoduché ich namotivovať na posledný duel, v ktorom relatívne o nič nejde. Pristúpili však k zápasu dobre a zaslúžene sme zvíťazili. Mali sme dobrý vstup do zápasu, strelili sme pekný gól a mali sme ďalšie šance. Trochu nás vykoľajila odpískaná penalta, ale aj v druhom polčase sme šli za víťazstvom a dobre sme reagovali na inkasované góly. Chlapcov chválim za výkon, potešili ma najmä naši benjamínkovia, ktorí majú veľký potenciál a sú budúcnosťou žilinského futbalu."

David Holoubek, tréner Ružomberka: "Do zápasu sme vstúpili zle, prehrávali sme a neboli sme dostatočne koncentrovaní na začiatok. Po prísnej penalte sme vyrovnali, ale súper mal opraty zápasu v rukách. My sme sa nedostávali do vyložených šancí, ani sme nedržali loptu, nebehali sme. Gratulujem Žiline k výhre a zisku troch bodov."