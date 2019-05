Vittek mal pri rozlúčke najväčší aplauz, Ševelu ostrihali dohola

Šporar vyrovnal rekord Semeníka.

24. máj 2019 o 21:44

BRATISLAVA. Keď v 75. minúte naskočil do hry, z reproduktorov mu hrala skladba s názvom Eye of the Tiger, ktorú preslávil film Rocky.

Fanúšikovia Slovan ho búrlivo privítali pyrotechnikou.

Róbert Vittek poslednýkrát obliekol dres Slovana v súťažnom zápase. Mal najväčší aplauz, fanúšikovia najviac kričali jeho meno.

Legendárny hráč Slovana sa lúčil s vrcholovým futbalom. Vo veku 37 rokov. V poslednom kole nadstavbovej časti Fortuna ligy Slovan zdolal Sereď 3:1.

Výsledok už nebol dôležitý, Slovan si zabezpečil titul už šesť kôl pred koncom súťaže.

„Takto pred 20 rokmi som začínal ako sedemnásťročný, ešte na starom Tehelnom poli. Mám zážitky, ktoré mi nikto nezoberie. Vďaka Slovanu som sa dostal do Európy a nezabudol som,“ vravel Róbert Vittek.

Viac ako 11 - tisíc

V drese Slovana nastrieľal 99 gólov, z toho 71 ligových. Proti Seredi mohol pridať stý, ale svoju šancu nevyužil.